GeekWeek - Episode #248: Student entdeckt Sicherheitslücke in Whatsapp

Seit Monaten macht ein deutscher Student Whatsapp auf eine Sicherheitslücke aufmerksam, nun kommt Schwung in die Sache. Außerdem in dieser GeekWeek: Nintendo Siwtch, Opera Neon und Android-Pionier Andy Rubin.

Wie sicher ist die Messenger-App "Whatsapp". Der aus Köln stammende Student Tobias Boelter meint: Whatsapp sei momentan nicht sicher. Schon vor einem dreiviertel Jahr hat er das zu Facebook gehördene Unternehmen auf die Lücke aufmerksam gemacht. Nach wie vor lässt sich diese Lücke ausnutzen.

Medienbericht bringt Schwung in die Sache

Erst als diese Woche die britische Zeitung “The Guardian” ausführlich über die Entdeckung des aus Deutschland stammenden Security-Experten berichtet, kommt Schwung in die Sache.

Nintendo Switch

Die japanische Spielefirma Nintento will mit einer Universal-Spielekonsole punkten: Mit der Switch kann man unterwegs spielen, sie aber auch an den Fernseher anschließen. Das Gerät kommt am 3. März auf den Markt, in Deutschland kann sie für 329 Euro vorbestellt werden.

Opera Neon

Opera ist ein Urgestein des Internets. Das Unternehmen bringt seit 1995 einen Web Browser heraus, war bislang damit aber nur leidlich erfolgreich

Andy Rubin

Rubin war die treibende Kraft hinter dem Android-Betriebssystem. Vor zwei Jahren war Rubin bei Google ausgestiegen. Was er genau machte, war damals nicht bekannt. Jetzt will er seinem ehemaligen Arbeitgeber Google und Apple Konkurrenz machen.