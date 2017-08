Todestag Gedenken an NSU-Opfer in München

Seit dreieinhalb Jahren muss sich Beate Zschäpe nun wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Morden der NSU-Terrorgruppe vor Gericht verantworten. Mit einer Gedenkveranstaltung will der Münchner Türkenrat an die Verbrechen der Neonazis erinnern. Anlass ist der 16. Todestag eines der Opfer.

Habil Kilic war das vierte Opfer der NSU-Mordserie. Am 29. August 2001 kam er von der Frühschicht im Großmarkt, um noch im Gemüseladen seiner Frau zu arbeiten, die gerade im Urlaub in der Türkei war. An diesem Vormittag töteten ihn zwei Kugeln. Die Mörder, nach Überzeugung der Bundesstaatsanwaltschaft: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.

Die Opfer des NSU

Der 16. Todestag von Habil Kilic ist der Anlass für die Türkische Gemeinde in München, an alle Opfer der NSU-Mordserie zu erinnern: An acht Türken, einen Griechen aber auch an die deutsche Polizistin Michelle Kiesewetter. Dass die Polizei zunächst jahrelang im deutsch-türkischen Milieu ermittelte, sorgte nach Aufdeckung des NSU für Empörung. Deshalb fordern die Veranstalter, der Münchner Türkenrat und mehrere deutsch-türkische Vereine heute auch ein entschlossenes Handeln von Politik und Behörden, und die Gefahren von Rassismus und Rechtsextremismus ernst zu nehmen.