Groko-Sondierungspapier Seehofer: "Gebeutelte" SPD soll zu Einigung stehen

CSU-Chef Seehofer zeigt Verständnis für die Diskussion in der SPD. Andere in der CSU ärgern sich. Wenn die SPD jetzt nicht zufrieden sei mit dem Kompromiss, habe sie schlecht verhandelt, sagt Generalsekretär Scheuer. Nachverhandelt werde nicht.

CSU-Parteichef Horst Seehofer wollte sich von der SPD-Kritik am GroKo-Sondierungspapier nicht die gute Laune verderben lassen und zeigte großes Verständnis für die Diskussionen bei den Sozialdemokraten.

"Sie müssen den Weg der SPD seit der Bundestagswahl nachvollziehen. Die Partei ist aufgewühlt. Ich bin nun nicht der Anwalt der SPD, aber als langjähriger Politiker weiß ich, dass solche Prozesse in einer so gebeutelten Partei normal sind. Ich betrachte diese Diskussion jedenfalls mit Respekt. Ich wünsche dem Parteichef der SPD, dass er letzten Endes die Zustimmung auf dem Parteitag bekommt." Horst Seehofer, CSU-Parteichef

Keine Nachverhandlungen

Allerdings ließ Horst Seehofer auch keinen Zweifel daran, dass er sich den Weg hin zu einer erfolgreichen Großen Koalition nicht mehr von der SPD Basis vermiesen lassen will. Denn: "Sondierungsergebnisse sind seit Menschengedenken die Grundlage für Koalitionsverhandlungen". In den Sondierungen werde ein Interessensausgleich durchgeführt. Und man könne jetzt nicht nachträglich einseitig aufsatteln, was man nicht durchsetzen konnte.

Schlecht verhandelt?

Noch kämpferischere Töne schlug CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer an. Er greift die SPD direkt an.

"Die SPD muss wissen, welche Botschaften sie setzt. Sie setzen jetzt momentan die Botschaft: Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Dann sag ich, dann habt ihr schlecht verhandelt. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, und nach dem Stand Freitagfrüh war’s auch noch die SPD." Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär

So viel Respekt und Verständnis für die SPD wie sein Parteichef Horst Seehofer will Andreas Scheuer jedenfalls nicht aufbringen. Die CSU hätte sich bei vielen Themen durchgesetzt, die ihr wichtig waren, aber sie hätte auch bei Themen, die der SPD wichtig waren, nachgegeben.

"Und jetzt ist es schon bemerkenswert, dass eine Woche der Rücksichtsnahme auf die SPD vor uns steht. Aber die Union braucht nicht nachverhandeln, weil wir dieses Ergebnis für gut empfinden." Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär

Söder: Rummäkeln entwertet eigene Verhandlungsposition

Nicht mehr am GroKo-Kompromiss rütteln will auch der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

"Ich würde jedem raten, dass man über die Erfolge spricht und nicht herummäkelt an diesem Ergebnis. Damit entwertet man nur die eigene Verhandlungsposition." Markus Söder, designierter Ministerpräsident

Es sei ein sehr solides Ergebnis und zwar für Deutschland. "Und deshalb rate ich dringend, dass jetzt nicht in den einzelnen Ideologiezirkeln der Parteien versucht wird, das Ganze schlecht zu reden". Denn man mache ein Programm für Deutschland, nicht nur für Parteileute. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt – der mit seinem Vorwurf "Zwergenaufstand" nicht nur die Jungsozialisten in Wallung gebracht hat, wollte dieses Reizwort heute nicht mehr wiederholen.

"Jetzt müssen halt alle ihren Anteil daran erbringen. Dazu gehört eben, zu Ergebnissen auch zu stehen. Wir tun das. Und wer auch immer sich jetzt angesprochen gefühlt hat, ich kann nur sagen: Es hat sich jetzt, glaub ich, nicht um einen Übersetzungsfehler gehandelt."

Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag

Kein Öl ins Feuer gießen

Manfred Weber hingegen versucht, die Wogen zu glätten. Es habe in der Vorstandssitzung ein Stück weit Enttäuschung darüber gegeben, dass manche in der SPD am gefunden Kompromiss rütteln. Aber: "Es macht keinen Sinn, jetzt die SPD stark zu kommentieren oder auch noch Öl ins Feuer zu gießen".