Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten Sehnsucht nach Frieden

Angesichts von Gewalt, Hass und Terror in der Welt hat Bundespräsident Gauck die Bundesbürger zu Achtsamkeit und Mitmenschlichkeit aufgerufen. Die politischen Gräben dürften nicht vertieft werden. Er erinnerte an die Verheißung vom Frieden in der Weihnachtsbotschaft.

An Weihnachten feiern wir die Geburt Christi. Und doch, sagt Bundespräsident Gauck in seiner Ansprache, die heute Abend ausgestrahlt wird, etwas sei anders in diesem Jahr. Der Terror sei nach Berlin, in unsere Hauptstadt vorgerückt, das habe Wut und Zorn, Angst und Ohnmacht ausgelöst.

"Ja zum Leben"

Diese Gefühle lassen Gauck zufolge jedoch die Menschen zusammenrücken: Konfrontiert mit dem mörderischen Hass hätten sie ihr Ja zum Leben bekräftigt. Der Bundespräsident ruft dazu auf, mit Augenmaß über Konsequenzen etwa für die Flüchtlingspolitik zu diskutieren. Er mahnt, dabei den politischen Gegner zu achten und die Gräben nicht zu vertiefen. Und er bekräftigt, dass der Staat das Vertrauen seiner Bürger verdiene.

Vom Mut, mitmenschlich zu sein

Gaucks Rede zeugt an vielen Stellen von seinen langen Jahren als Pastor. Er zitiert die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, konkret die Verheißung vom „Frieden auf Erden“. Der Unfrieden in der Welt wecke die Sehnsucht nach diesem Frieden, sagt Gauck, suche aber auch den Mut und die Verantwortungsbereitschaft der Menschen, ein Mitmensch zu sein. Denn, so schließt Gauck seine Rede: "Friede auf Erden will erst noch werden."