GamesCom Die Spiele-Highlights 2017

Auf der GamesCom in Köln unterziehen Entwickler und Spiele-Publisher ihre künftigen Games gerade dem Härtetest: Wie kommen die neuen Spiele, die in den kommenden Wochen und Monaten auf den Markt kommen werden, bei den Gamern an? Ein Überblick über die Spieletrends 2017.

Neben vielen kleineren Studios, die mit teilweise sehr kreativen Spielen in Köln vertreten sind, dominieren nach wie vor die großen Publisher das Geschehen in den Hallen. Doch sehr viel grundsätzlich Neues findet sich da nicht. Zum Teil haben die Unternehmen sogar im Archiv gekramt und veröffentlichen Spiele aus der Firmengeschichte noch einmal.

20 Jahre altes Spiel in 4k neu aufgelegt

Das ursprüngliche "Age of Empires" ist bereits 20 Jahre alt.

Zum Teil haben die Unternehmen sogar im Archiv gekramt und veröffentlichen Spiele aus der Firmengeschichte noch einmal. So hat Microsoft zum Beispiel die "Age of Empires"-Reihe, die dieses Jahr 20-Jähriges feiert, komplett restauriert und bringt sie mit 4K-Grafik, neu eingespieltem Soundtrack und ein paar neuen Spielmöglichkeiten als "Age of Empires Definitive Edition" wieder in die Läden.

Call of Duty macht auf Battlefield

"Call of Duty" hat diesmal bei "Battlefield" gespickt...

Oder Activision: Der Publisher geht mit "Call of Duty WWII" (CoD) nach einigen Ausflügen in die nahe und weitere Zukunft des Krieges zurück zu den Anfängen der Reihe - diesmal an die Westfront des 2. Weltkriegs. Im Multiplayer-Modus orientiert sich das Spiel dabei im Modus "War" am größten Konkurrenten: "Battlefield". Denn jetzt muss man auch in CoD gemeinsam Missionsziele erfüllen oder eben verhindern, dass die gegnerische Mannschaft sie erfüllt.

Electronic Arts setzt erfolgreiche Reihen fort

Apropos Battlefield: Electronic Arts (EA) hat mit "Battlefield 1: In the Name of the Tsar" die 2. Erweiterung vorgestellt. Hintergrund sind die Geschehnisse an der Ostfront und in Russland 1917 inklusive des Bürgerkriegs zwischen roter Revolutionsarmee und den Anhängern des Zaren. Mit "Star Wars Battlefront 2" erfüllt EA den Fans zudem den Wunsch, endlich Weltraumschlachten in Tie-Fighter und X-Wing fliegen zu dürfen.