Galileo-Navigation im Test Für Privatnutzer kaum Vorteile gegenüber GPS

"Begonnen hat alles in einer Konferenz mit der ESA. Sie waren so weit, Galileo für betriebsbereit zu erklären und suchten nach Partnern, um gleich zu Beginn ihre Ortungsdienste freizugeben. Das sahen wir von BQ, als europäischer Smartphone-Hersteller, als eine sehr gute Gelegenheit an, der wir auch gewachsen waren. Qualcomm war auch interessiert. Und außerdem wäre das erste Gerät, das Galileo nutzt, ein europäisches Smartphone."