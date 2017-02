Gabriel in den USA Große Gemeinsamkeiten

"Mein Englisch ist nicht so gut wie es sein sollte", so der neue deutsche Außenminister Sigmar Gabriel. Es war "fishing for compliments", denn er spricht sehr gut Englisch und konnte seine Gespräche in Washington ohne Dolmetscher führen. Er traf den amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence und den ganz frisch ernannten amerikanischen Außenminister Rex Tillerson.

"Das Ziel der Reise war, dass wir in Zeiten großer Verunsicherung zeigen, dass wir die deutsch-amerikanischen Beziehungen ausbauen wollen, aber auch deutlich machen wo die deutschen Interessen liegen" Außenminister Sigmar Gabriel in Washington

Deutsch-amerikanische Freundschaft

Deutsche Interessen, dazu gehört vor allem ein starkes Europa und gute transatlantische Beziehungen.

"Es ist auch im Interesse der Amerikaner, dass Europa stärker eine gemeinsame Außen-,Verteidigungs- und Sicherheitspolitik entwickelt." Außenminister Sigmar Gabriel in Washington

Die USA forderten von Deutschland erneut mehr Geld für die Verteidigung auszugeben. Während Gabriel Gespräche führte, Interviews gab und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung auf Deutsch vorlas, drehte sich die amerikanische Außenpolitik weiter. Die Richtung dürfte dem deutschen Politiker gefallen haben.

Russland-Sanktionen bleiben

Nicky Hailey die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen hat die Besetzung der Krim als "aggressives Verhalten Rußlands", verurteilt. Die Sanktionen gegen das Land würden erst aufgehoben, wenn die Krim wieder unter die Kontrolle der Ukraine fällt, sagte sie in New York. Das waren ungewöhnlich scharfe Töne gegen Rußland, denn bislang hatten Präsident Trump und sein Außenminister Tillerson eher auf Harmonie mit Moskau gesetzt. Auch bei einem anderen heiklen außenpolitischen Thema hat sich der Kurs offenbar geändert. Das Atomwaffenabkommen mit dem Iran will die neue US- Regierung vorerst unangetastet lassen.

Dafür wollen die Amerikaner offenbar Sanktionen gegen den Iran verhängen weil das Land einen Raketentest durchgeführt hat. Thematisiert hat der ehemalige Wirtschaftsminister Gabriel auch die Handelspolitik.

"Für uns ist völlig klar, auch die USA haben lange Wertschöpfungsketten, aus denen sie nicht einfach einzelne Teile raus brechen und mit Zöllen belegen können. Das schien vor allem dem neuen Außenminister klar." Außenminister Sigmar Gabriel in Washington

Schwieriges Verhältnis zwischen Trump und Merkel

Rex Tillerson hatte zuvor den Ölkonzern Exxon geleitet. Nach dem frostigen Ton zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem amerikanischen Präsidenten Trump betonte Gabriel die Gemeinsamkeiten, die immer noch zwischen beiden Ländern bestehen. Man will jedenfalls auf allen Ebenen weiter miteinander reden.

Die nächste Gelegenheit dazu ist bald. Wenn der amerikanische Vizepräsident Pence zur Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar nach München kommt.