G20-Gipfel in Düsseldorf Digitalisierungsminister treffen sich erstmals

Worüber reden, wenn ein Thema so riesig ist wie die Digitalisierung? Sich auf zu regelnde Themen einigen und mit einem Zeitplan zu kombinieren, das ist das Ziel des ersten G20-Ministertreffens zur Digitalisierung der Weltwirtschaft.

Regeln für die Digitalisierung

Protestaktion gegen G20-Treffen

Die schreitet rasant voran, während die Regulierung in diesem Bereich noch in den Kinderschuhen steckt. Große amerikanische Unternehmen wie Facebook, Amazon und andere machen derzeit das große Geschäft und könnten in naher Zukunft marktbeherrschende Monopolisten werden. Gastgeber Deutschland möchte einen Rahmen aus Regeln für die Digitalisierung schaffen. Das kann zur Konfrontation mit den Vertretern der USA führen.

Das Treffen in Düsseldorf wurde auf mehreren Fachkonferenzen in diesem Jahr vorbereitet. Heute Mittag werden die Ergebnisse präsentiert. Regeln für die digitale Welt, das könnte die nächste Mammutaufgabe für die G20 werden, so wie in den vergangenen Jahren die Regulierung der Finanzmärkte.