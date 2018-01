Sport gegen Blutkrebs Fußballfans als Stammzellenspender gesucht

Bei Turnieren des Bayerischen Fußballverbands können sich gesunde Menschen ab sofort als Stammzellspender registrieren lassen - und mit nur wenigen Tropfen Blut oder einem Wangenabstrich vielleicht einen Leukämiekranken wieder gesund machen. Die Ergebnisse werden in anonymer Form weltweit zur Verfügung gestellt.

Leukämie, Blutkrebs: Eine der bekanntesten Krankheiten, die meist nur durch fremde, gesunde Stammzellen geheilt werden kann. Über 30 Millionen Menschen weltweit haben sich dafür in Spenderkarteien aufnehmen lassen. Doch das reicht längst nicht, um allen Erkrankten zu helfen.

Jede Spende eine Chance

Weil es ein Glücksfalll ist, wenn tatsächlich die genetisch passenden Stammzellen für einen Patienten gefunden werden.

Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB), die drittgrößte Spenderkartei in Deutschlands hat sich deshalb jetzt mit dem Bayerischen Fussballbund zusammengetan. Bei Turnieren und Spielen will die AKB um potentielle Spender werben: Gesunde Frauen und Männer zwischen 17 und 45 Jahren. Und der bayerische Fussballbund will die Zusammenarbeit auf jeden Fall ausweiten, hiess es am Wochenende.

Übrigens: Die AKB wie die anderen Spenderdateien sind auch dringend auf Geldspenden angewiesen: Denn die Typisierung der Spender ist teuer.

Diesen Samstag bei der Münchner Stadtmeisterschaft. Schon am Eingang zu der Turnhalle in Milbertshofen hängen große Plakate: Stammzellenspender gesucht. Um Leben zu retten etwa bei Leukämie. Ob sich hier wer traut? Wir stossen auf Marc Unterberger, Trainer bei Unterhaching. Er sitzt auf der Tribüne, ist eigentlich zum Talentsuchen da. Aber er will sich heute noch typisieren lassen.

"Weil ich glaube, wenn ich in der Situation wäre, wäre ich froh." Marc Unterberger, Trainer bei Unterhaching

Marc hat sich heute ganz spontan entschieden. Keine Angst, worauf er sich einläßt? "Respekt davor ja, aber ein gewisser Stolz ist auch dabei." Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern sucht Spender wie Marc, zwischen 17 und 45 Jahren. Sie hat sich dafür gleich am Eingang der Turnhalle postiert.

Weltweit vernetztes Spenderregister

Aufklärungsgespräch: Marc erfährt, dass er heute nur eine Speichelprobe abgeben muss, damit seine Daten in eine weltweite Datenbank aufgenommen werden können.

"Sie würden dort erstmal schlummern, bis sie womöglich eines Tages zu einem Patienten passen." Manuela Ortmann, Stiftung Aktion Deutsche Knochenmarkspende Bayern

Das kann in einem Jahr sein oder nie. Über 30 Millionen Menschen "schlafen" derzeit in der Spender-Datenbank. Und nur ein Prozent wird die Chance haben, Leben zu retten. Aber Marc ist jetzt erst recht überzeugt. Je ein Wattestäbchen 30 Sekunden in jeder Wange drehen - das ist Speichelprobe für die genetischen Daten. Alles unkompliziert. Erst die Auswertung im Labor wird aufwendig.

"Das dauert tatsächlich acht bis zwölf Wochen, da gehts ja wirklich um DNA." Manuela Ortmann, Stiftung Aktion Deutsche Knochenmarkspende Bayern

Für viele Patienten gibt es noch keinen passenden Spender

Mittagszeit in der Turnhalle. Es läuft gut jetzt. Viele Interessenten für die Typisierung. Trainer wie Eltern. Je mehr kommen, desto besser. Ein Spender muss ja eine Art genetischer Zwilling des Patienten sein - das ist wie ein Sechser im Lotto.

Emily Greiner ist erst 17, ein Glücksfall für die Datei.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Mensch zum Spenden angefordert wird, ist einfach um ein Vielfaches höher." Manuela Ortmann, Stiftung Aktion Deutsche Knochenmarkspende Bayern

Weil man zwar nur bis 45 Jahre in die Datei aufgenommen wird, aber bis 62 drin bleibt.

Der Notfall

Ortswechsel. Die bayerische Stammzellenbank der Aktion Knochenmarkspende heute morgen. Florian Mittermair, 25, wird grade der zweite Zugang in den Arm gelegt. Vor acht Jahren hat sich Florian registrieren lassen. Und vor vier Wochen diesen Anruf bekommen: Seine Stammzellen werden gebraucht. Schnell.

"Ja, als erstes denkt man sich: Wow, man darf spenden, und dann: Wie läuft das ab, wer kriegt das, wie gehts dem, was hat der für eine Krankheit." Florian Mittermair, Stammzellenspender

Spender und Empfänger lernen sich später kennen

Florian wird von einem Arzt ins Nebenzimmer gebracht. Ein bequemer Stuhl wie beim Zahnarzt, daneben die Zentrifuge, die aus Florians Blut die Stammzellen quasi herausfiltern soll. Etwa vier Stunden muss Florian jetzt hier liegen. Damit die Stammzellen überhaupt vom Knochenmark ins Blut wandern, musste Florian die letzten vier Tage per Medikament seine Immunabwehr hochfahren. Hat sich angefühlt wie eine leichte Grippe, erzählt er uns. Seinen Empfänger darf Florian aber erst in zwei Jahren kennenlernen. Ob Australien oder in Amberg, ob 20 oder 60. Heute erfahren wir nur soviel: Es geht um akute Leukämie.

"Ich möcht schon wissen, wer das ist, wo der herkommt, und wie es ihm geht, ob ich ihm helfen konnte." Florian Mittermair, Stammzellenspender

Zurück zum Samstag, in die Turnhalle in München-Milbertshofen: 20 Spender hatten sie nach den ersten vier Stunden hier zusammen, es könnten mehr sein. Marc sitzt wieder auf der Tribüne. Talente suchen. Wann und ob er jemals als Spender gebraucht wird - er weiss es nicht. Nur, dass er helfen will.