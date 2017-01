Strafprozess gegen zwei HRE-Ex-Vorstände Funke in München vor Gericht

Ein dramatisches Kapitel der weltweiten Finanzkrise wurde ausgerechnet in München geschrieben. An einem Rettungswochenende Ende September 2008 wurde klar, dass die Hypo Real Estate vor dem Abgrund stand. In hektischen Telefonkonferenzen berieten sich deutsche Top-Banker mit Experten aus dem Bundesfinanzministerium in Berlin. Die HRE galt als "systemrelevant", deshalb musste vor Öffnung der Märkte am Montagmorgen in Asien eine Lösung gefunden werden.

Nach der Abspaltung von der HypoVereinsbank hatte sich die HRE zügig zu einem der Marktführer in Europa entwickelt. Die HRE drehte ein ganz großes Rad in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Das heißt, es ging um milliardenschwere Kredite für Bürotürme, Einkaufszentren und öffentliche Infrastrukturprojekte. Die Spezialität des Münchener Instituts war die Emission von Pfandbriefen, als Grundlage für das Kreditgeschäft. Weil diese Pfandbriefe auch in den Depots von Pensionskassen, Fonds und Versorgungswerken lagen, hätte die Pleite der HRE international zu großen Verwerfungen führen können.

Aktionäre hinausgedrängt

Nur mit milliardenschwerer Staathilfe konnte der Münchener Immobilien-Finanzierer vor dem Untergang gerettet werden. Zeitweise entfielen auf die Staatskasse Garantien über mehr als 120 Milliarden Euro. Die Aktionäre, auch viele Kleinanleger, wurden aus der HRE per Zwangsabfindung hinausgedrängt. In der Folge forderten viele Betroffene Schadensersatz. Nach dem Oberlandesgericht München ist nun der Bundesgerichtshof mit diesem zivilrechtlichen Verfahren befasst.

Vorwurf: Finanzlage beschönigt

Nach achtjährigen Ermittlungen müssen sich nun zwei ehemalige Vorstände der Hypo Real Estate schließlich vor dem Landgericht München in einem Strafprozess verantworten. Auf der Anklagebank Platz nehmen müssen Georg Funke, der frühere Vorstandschef, und der damalige Finanzvorstand. Die beiden sollen die Finanzlage der HRE beschönigt haben, und zwar im Abschluss für 2007 und zur Jahresmitte 2008.

Sechs anderen ehemaligen Vorständen winkt die Einstellung des Verfahrens. Sie sollen jetzt zwischen 30.000 und 80.000 Euro bezahlen. Dass sie damals gegen Vorschriften der Rechnungslegung verstoßen haben könnten, muss nicht unbedingt neun Jahre später detailliert in einem Strafprozess aufgearbeitet werden.

Prozess soll am 20. März beginnen

Andere Vorwürfe, speziell der Verdacht der Untreue beim Kauf der irischen Depfa, wurden inzwischen fallen gelassen. Der Prozess gegen die frühere HRE-Spitze vor dem Landgericht München soll am 20. März beginnen. Vorgesehen sind zunächst 18 Verhandlungstage vor der Wirtschaftsstrafkammer.

Die Milliarden-Altlasten der HRE, damals insgesamt 175 Milliarden Euro, wurden im Jahr 2010 in die "FMS Wertmanagement" ausgelagert. Sie ist eine Abwicklungsanstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in München. Viele dieser langlaufenden Papiere werden erst nach 2040 fällig. Die vorläufige Abwicklungsbilanz der FMS wäre gar nicht so schlecht, hätte es den Schuldenschnitt für Griechenland nicht gegeben. Denn die HRE hatte sich seinerzeit auch viele griechische Staatsanleihen ins Depot gelegt - was den deutschen Steuerzahler einige Milliarden gekostet hat. Seit dem dramatischen Rettungswochenende im September 2008 haftet die Staatskasse für die Altlasten der HRE.