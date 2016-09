Kauczinski - der Wahrscheinlichkeitsrechner Ein Sieg bei den Bayern ist wie "Lotto spielen"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der FC Ingolstadt muss am Samstag beim Rekordmeister zum Derby antreten. FCI-Trainer Markus Kauczinski geht zuversichtlich in das Spiel gegen den anscheinend so übermächtigen FC Bayern: "Es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit zu gewinnen".