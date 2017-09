Live-Fünfkampf Kontroverser als das Merkel-Schulz-Duell

FDP-Chef Christian Lindner plädierte für einen zunehmend digitalisierten Staat, damit Bürger weniger Zeit in Wartezimmern von Amtsstuben verschwenden. Dass Bayern beim Ausbau der schnellen Mobilfunktechnik LTE bundesweit nicht gerade führend ist, räumte CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann ein – begründete das aber auch damit, dass der Freistaat eben das größte Flächenland sei und am meisten Nachholbedarf hat. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sah sich dadurch in ihrer Kritik an der Privatisierung bestätigt. Der stockende Ausbau sei der beste Beweis dafür, dass der Staat diese Aufgabe nicht hätte aus der Hand geben dürfen.

Unsere Hauptstadtkorrespondenten im Blog

Was tun gegen steigende Mieten?

Die Mietpreisbremse, da war sich die Runde einig, funktioniere nicht. Wagenknecht schlug vor, dass der Staat den Anstieg der Mieten deckeln sollte, mehr als die Inflation dürfe nicht draufgeschlagen werden. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ist der Ansicht, dass die Preisbremse abgeschafft gehört – diese behandle nur das Symptom, ausgelöst durch eine grundfalsche Politik der Europäischen Zentralbank. Sozialen Wohnungsbau könnte Weidel zufolge kurzfristig etwas bringen, langfristig aber müsse man das dem Markt überlassen. Der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, schlug vor, den sozialen Wohnungsbau wiederzubeleben, die Wohngemeinnützigkeit wieder einzuführen. Will heißen: Wohnungen mit dauerhafter Mietbindung bauen.

Zankapfel „Innere Sicherheit“

Bei Maßnahmen, wie Pollern an öffentlichen Plätzen, waren sich Lindner und Herrman einig: das seien nur Symbolmaßnahmen. Der FDP-Chef sieht ein großes Problem darin, dass viele zuständige Behörden in Deutschland nicht gut zusammenarbeiten. Hier müsse man ansetzen, Kompetenzen des Bundes stärken. Und: im Übrigen Gefährdern Fußfesseln anlegen. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte, es müsse wieder mehr Polizisten geben. Videoüberwachung und Vorratsdatenspeicherung seien kein Allheilmittel, könnten aber an Schwerpunkten der Kriminalität wirksam sein und die Ermittler ermöglichen, Verbrechern auf die Spur zu kommen.

Bundeswehreinsatz im Inneren

Die Spitzenkandidatin der AfD, Weidel, sprach sich beim Thema „Innere Sicherheit“ dafür aus, Soldaten auch in Deutschland einsetzen zu können - etwa um Gleise und Bahnhöfe zu sichern. Diese Diskussion wurde zuletzt immer wieder geführt: ein Einsatz im Inneren wird vom Grundgesetz verboten. Das ist eine Lehre, die man in der Nachkriegszeit aus der deutschen Geschichte und der Machtübernahme der Nationalsozialisten gezogen hatte.

Flüchtlingspolitik: wer darf kommen, wer muss gehen?

In der Flüchtlingspolitik vertrat Weidel wie erwartet die schärfste Position in der Runde. Sie sagte, Deutschland dürfe von vornherein niemanden ohne Ausweispapiere ins Land lassen. Für die Gruppe derjenigen, die subsidiären Schutz erhalten, weil ihnen etwa daheim Folter drohen, schlägt Weidel eine Obergrenze von 10.000 vor. FDP-Chef Lindner sagte, wer kein Aufenthaltsrecht habe, müsse so schnell wie möglich zurück – um das durchzusetzen, sollte es seiner Ansicht nach etwa mit Ländern wie Marokko „robuste Verhandlungen“ geben. Linken-Politikerin Wagenknecht erteilte Abschiebungen nach Afghanistan eine Absage.

Integration und Fanatismus

Auf die Frage, wer auf wen zugehen müsse, sagte Grünen-Politiker Özdemir, es gebe viele Dimensionen einer gelungenen Integration: wer nach Deutschland komme, müsse Deutsch lernen, die Möglichkeit bekommen, zu arbeiten, und das Grundgesetz anerkennen – denn „kein heiliges Buch stehe über dem Grundgesetz“. In der Diskussion über Gefährder und Fanatiker wird nach Ansicht von Özdemir zu sehr an der Oberfläche geredet, man müsse das Problem an der Wurzel packen und die liege im Wahabismus in Saudi-Arabien. An dieses Land dürfe Deutschland keine Waffen liefern. Beifall gab es dafür von der Linken-Politikerin Wagenknecht, sie fügte dem noch Kritik an der Türkei hinzu. Der türkische Präsident Erdogan könne bestimmen, was in Deutschland gepredigt werde, und das sei kein aufgeklärter Islam.

Dieselgipfel und Fahrverbote

Zum Ende der Sendung ging es noch um die Luft in deutschen Städten und die Frage, wie man die Grenzwerte besser einhalten kann. Gar nicht, diese Haltung vertrat die AfD-Politikerin Weidel, die die gesamte Debatte um Stickoxide als politisch motiviert bezeichnete und sich dabei auf nachweislich falsche Fakten berief. Lindner plädierte dafür, sich etwas mehr Zeit zu nehmen, um die Grenzwerte zu erreichen. Özdemir sagte, letztlich sei es egal, welche Technologie für saubere Autos sich durchsetze – „das emissionsfreie Auto kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Und er möchte, dass dieses Auto in Deutschland gebaut wird.