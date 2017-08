Drama am Gletscher Alle Opfer des Bergunglücks aus der Nähe von Altötting

Sie hatten sich dafür entschieden, sich gegenseitig anzuseilen - und stürzten allesamt in die Tiefe. Alle Opfer der sechsköpfigen Bergsteigergruppe - fünf Tote und ein Schwerverletzter - stammen aus der Nähe von Altötting. Der DAV spricht von einem Mitreißunfall.

Alle Opfer des schweren Alpinunglücks nahe Krimml im Salzburger Land stammen aus der Nähe des oberbayerischen Wallfahrtsortes Altötting. Drei Tote im Alter zwischen 34 und 70 Jahren wohnten in Burgkirchen an der Alz, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim Montag mitteilte.

Gnadenkapelle Altötting

Ein Toter (65) stammte aus Garching an der Alz, ein weiterer (56) aus Emmerting. Der einzige Überlebende (75) des Unglücks kommt aus der Gemeinde Kastl im Landkreis Altötting. Mit einer Ausnahme gehörten alle Opfer der Sektion Burgkirchen des Deutschen Alpenvereins (DAV) an.

Überlebender nicht ansprechbar

Der Überlebende des Absturzes am 3.263 Meter hohen Gabler in der Reichenspitzgruppe liegt mit schweren Verletzungen im Salzburger Landeskrankenhaus. Er ist derzeit nicht ansprechbar, wie die Klinikleitung berichtete.

Bergung der Todesopfer

Die Seilschaft war nach den Ermittlungen am Sonntag bei einer Hochgebirgstour auf einem Gletscher abgestürzt. Die österreichische Polizei und der DAV bezogen sich bei ihren Darstellungen des Unfallhergangs auf einen Bergführer, der das Geschehen beobachtet hatte.

Seilschaft wollte umdrehen

Die Seilschaft war nach Angaben des Deutschen Alpenvereins am Morgen von der Zittauerhütte aufgebrochen und wollte den Gabler besteigen. Auf dem Gletscher Wildgerloskees habe die Gruppe umdrehen wollen.

Es war gegen 10.00 Uhr in etwa 3.000 Metern Höhe. Ein Zeuge sah, dass die Unglücksseilschaft offenbar miteinander diskutierte, denn der Letzte von ihnen wollte scheinbar umkehren. Möglicherweise weil ihm die Tour über das blanke Eis zu riskant erschein. Die anderen fünf schienen damit einverstanden. Doch während des Umdrehens sei der Zweite der Gruppe dann auf dem extrem glatten Gletschereis ausgerutscht und habe die anderen mitgerissen. Dabei verlor ein Mitglied auf dem blanken und steilen Gletscher den Halt und stürzte gemeinsam mit den anderen Seilpartnern in die Tiefe.

In eine Spalte gestürzt

Hubschrauber der Bergrettung

Zwei der Männer hätten noch mit Pickeln versucht, ihren tödlichen Absturz zu verhindern - doch vergebens. Ein unbeteiligter Bergführer sah den schlimmen Unfall und alarmierte die Rettungskräfte. Über Eis, Fels und Geröll waren die sechs Bergsteiger zunächst 100 Meter in die Tiefe gestürzt, dann rutschten sie über eine Art Felsnase weitere 100 Meter und sind in eine Gletscherspalte gefallen.

Mitreißunfall

Der DAV zeigte sich tief betroffen. "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen der Verstorbenen", teilte der Alpenverein mit. Er sprach von einem typischen sogenannten Mitreißunfall.

"Bergsteiger müssen auf dem Gletscher situativ entscheiden, ob sie die Möglichkeit eines Spaltensturzes höher werten als die Wahrscheinlichkeit eines Mitreißunfalls." DAV-Sprecherin Andrea Händel.

Aufgrund dieser Einschätzung entscheide sich, ob man sich anseilt oder nicht. Die verunglückte Gruppe hatte sich für das Anseilen entschieden. Auch der Chef der Bergrettung Tirol, Hermann Spiegl, sagte, grundsätzlich sei es richtig gewesen, angeseilt zu gehen. Ein derart tragisches Ereignis sei ihm in seiner beruflichen Karriere noch nicht untergekommen. Das Kriseninterventionsteam des DAV ist nach Angaben der Sprecherin in engem Kontakt mit den Angehörigen der Opfer. Ein Abschiednehmen von den Toten werde organisiert. Auch eine von der Sektion Burgkirchen organisierte Trauerfeier werde erwogen.