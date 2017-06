Fronleichnam in Bayern Für Christus auf die Straßen gehen

Weit über eine Million Katholiken feiern heute in Bayern das Fronleichnamsfest. Dabei wird eine Monstranz mit einer Hostie, für Katholiken der Leib Christi, durch die Straßen oder bei schlechtem Wetter durch die Kirchen getragen. An den traditionellen Fronleichnamsprozessionen nehmen Hunderttausende Gläubige allein in Bayern teil.

Von: Daniel Knopp