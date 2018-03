Zustimmung zum Koalitionsvertrag Freude und Erleichterung in Bayern über "Ja" der SPD zur Groko

Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen hat das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids für den Eintritt in eine Große Koalition mit der Union gelobt. Dem Bayerischen Rundfunk sagte sie, sie sei stolz und erleichtert, das Ergebnis sei deutlich und sei demokratisch. Nun gehe es darum, schnell an die Arbeit zu gehen, damit eine Regierung gebildet werden kann.

"Die Erleichterung ist groß, und sie ist auch deswegen groß, weil es eine deutliche Entscheidung ist. Und ich bin überzeugt davon, dass alle Mitglieder das auch so akzeptieren können. 66 Prozent ist ein wirklich deutliches Ergebnis. Auf diesem Ergebnis können wir aufbauen." Natascha Kohnen, Vorsitzende SPD Bayern

Kohnen: Gut gerüstet für Landtagswahlkampf

Neben dem Regieren müsse sich die Partei nun erneuern, und dies werde auch gelingen. Gleichzeitig schaute Kohnen voraus auf den Landtagswahlkampf, in dem die SPD sich sehr ernsthaft an der Sache orientieren werde. Als Beispiel dafür und Wahlkampfschwerpunkt nannte Kohnen das Wohnungsproblem:

"Wenn es um bezahlbares Wohnen geht, dann muss die Sache gelöst werden, dann geht es nicht um Hickhack, dann geht es darum, dass der Bund seine Aufgaben einlöst und dass Bayern als Land endlich auch in klare Botschaften reingeht, dass wir hier bauen wollen, denn es wird die soziale Frage des 21. Jahrhunderts sein." Natascha Kohnen

Rinderspacher: funktionierende innerparteiliche Demokratie

Auch der SPD-Fraktionschef im Landtag, Markus Rinderspacher, ist erleichtert über das "Ja" der SPD-Basis zur Großen Koalition. Für ihn ist die Zustimmung ein Beweis für eine funktionierende innerparteiliche Demokratie: Die Art und der Stil der Diskussion in der Partei sei vorbildlch für die demokratische Kultur in Deutschland gewesen. "Befürworter und Gegner hatten beide gute Argumente und haben diese in offener, respektvoller Weise ausgetauscht", so Rinderpacher in einer Pressemitteilung.

"Ohne die schützende Hand der SPD müssten Abertausende Menschen im Land eine Verschlechterung ihrer persönlichen Lebenssituation hinnehmen." Markus Rinderspacher, SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender

Rinderspacher lobte außerdem Bayern-SPD-Chefin Kohnen. Ihr sei es gelungen, viele soziale Verbesserungen im Koalitionsvertrag mit der Union zu vereinbaren.

Seehofer: wichtig für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt

"Ich gratuliere der SPD zum erfolgreichen Mitgliederentscheid. Das Ergebnis ist eine gute Grundlage für eine stabile Bundesregierung", sagte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer der Deutschen Presse-Agentur. Das "Ja" der SPD-Mitglieder zur Großen Koalition nannte er einen wichtigen Schritt zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Seehofers Wechsel nach Berlin als Bundesinnenminister dürfte nun nichts mehr im Wege stehen.

Söder ist zufrieden mit SPD-Votum

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder findet das Votum der SPD "gut, denn Politiker werden gewählt, um Verantwortung zu zeigen, nicht um Verantwortung abzulehnen." Söder betonte, der Koalitionsvertrag müsse jetzt schnell abgearbeitet werden. "Das verloren gegangene Vertrauen der vergangenen Monate, das kann nur durch harte Arbeit zurückgewonnen werden," so Söder.

Reaktionen aus SPD-Bezirken

Auch aus den Regionen kam überwiegend Zustimmung zur Entscheidung der SPD-Mitglieder.

Die schwäbische SPD-Chefin Ulrike Bahr (MdB) etwa sagte dem BR in Augsburg, die vergangenen Tage seien sehr angespannt gewesen, sie sei froh, dass nun klar sei, wie es weitergeht: "Die Menschen wollten eine Entscheidung haben". Jetzt gelte es, den Koalitionsvertrag so umzusetzen, dass auch das Drittel, das mit Nein gestimmt habe, ins Boot geholt werden könne. Sie selbst habe mit einem 60 zu 40-Ergebnis gerechnet, so Bahr.

Ihre anfängliche Prognose, dass eine GroKo "keine vier Jahre halten" werde, wollte Bahr heute nicht erneuern. Allerdings werde es viele "vertrauensbildende Maßnahmen" seitens der CDU/CSU brauchen. Der Vertrag für die GroKo müsse nun auch wirklich Punkt für Punkt umgesetzt werden, betonte die schwäbische Bundestagsabgeordnete, "sonst ist er das Papier nicht wert".

Erleichtert zeigte sich auch der unterfränkische SPD-Bezirksvorsitzende Bernd Rützel aus Gemünden im Landkreis Main-Spessart:

"Ich freue mich sehr! 66 Prozent sind ein gutes Ergebnis. Es ist ein sehr guter Morgen!" Der unterfränkische SPD-Bezirksvorsitzende Bernd Rützel

Der SPD-Bundestagsabgeordnete hatte im Vorfeld der Auszählung mit einer Zustimmung von über 60 Prozent gerechnet. Laut Rützel werde es in den kommenden dreieinhalb Jahren eine andere GroKo geben, als in den vergangenen vier Jahren.

Enttäuschung bei Jusos

Der erst am Samstag in Ochsenfurt wiedergewählte Juso-Bezirksvorsitzende für Unterfranken, Michael Reitmair, äußerte sich dagegen am Sonntag enttäuscht über das Ergebnis des Mitgliedervotums: