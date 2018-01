Bahnverkehr Freistaat will Hybridloks testen

Das bayerische Kabinett berät heute darüber, wie der Bahnverkehr in Bayern künftig mit weniger Dieselloks auskommen kann. Durch hybride Antriebe soll die Luft in Bayern sauberer werden.

Das bayerische Kabinett berät heute darüber, wie der Bahnverkehr in Bayern künftig mit weniger Dieselloks auskommen kann. So soll die Luft in Bayern sauberer werden. Der Innen- und Verkehrsminister Joachim Herrmann stellt ein Konzept zur Elektromobilität auf der Schiene vor. Bislang ist Bayern bei der Elektrifizierung der Bahnstrecken unter dem Bundesdurchschnitt.

Züge mit Hybridbetrieb und Elektrifizierung

Dieselloks, die auf Strecken mit Oberleitungen mit Strom fahren können, Loks, die zwischen Stromantrieb aus der Oberleitung und einer Batterie wechseln können, solche Hybridzüge sollen in mindestens sechs Pilotprojekte eingesetzt werden, die das Kabinett heute bewilligen soll. Die betreffenden Strecken liegen in Oberbayern, Unter- und Mittelfranken und Schwaben, hieß es aus dem Innenministerium.

Gleichzeitig fordert der Freistaat ein Sonderinvestitionsprogramm des Bundes, damit mehr Bahnstrecken mit Oberleitungen ausgestattet werden können.

Bayern einmal nicht Musterschüler

Bei der Elektrifizierung der Schiene ist Deutschland im Europavergleich nur hinteres Mittelfeld, 60 Prozent der Strecken sind deutschlandweit elektrifiziert, in Bayern sind es nur um die 50 Prozent. Schon im November vergangenen Jahres hatten die Landesinnenminister einen 5 Milliarden Euro schweren Sondertopf aus Bundesmitteln gefordert, der auf 10 Jahre angelegt sein soll.