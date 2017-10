Masterplan Bayern Digital II Freistaat will drei Milliarden in Digitalisierung investieren

Bayern Digital II, so heißt das Investitionsprogramm der bayerischen Staatsregierung. Bis 2022 will der Freistaat drei Milliarden Euro in die Digitalisierung stecken, in Netzausbau beispielsweise. Heute berichten im Kabinett das Gesundheits-, das Umwelt-, das Innen- und das Sozialministerium, wie in ihren Bereichen Digitalisierung gefördert wird.

Von: Eva Lell