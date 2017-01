Bayern und sein Zwangserbe Streit um Söders Schrotthäuser

Immer wieder erbt der Freistaat Bayern Immobilien, die keiner mehr haben will. Eine Belastung auch für die Gemeinden, in denen sie liegen. 5677 solcher Häuser sind in den vergangenen 10 Jahren so an den Freistaat gefallen. Mehr als die Hälfte liegt in Ober- und Unterfranken.

Eine der Immobilien steht im unterfränkischen Kahlgrund. Das alte und heruntergekommene Einfamilienhaus in Hemsbach ist nicht gerade ein Traumhaus. Es steht auf einem spitzwinkligen Eckgrundstück in Hanglage, Feuchtigkeit ist eingedrungen und Schimmel macht sich breit. Der letzte Bewohner verstarb vor anderthalb Jahren. Kinder gibt es keine.

Nullsummenspiel

Nun ist also der staatliche Immobilien-Makler am Zug. Denn die Ehefrau des verstorbenen Besitzers konnte das Haus nicht halten und verzichtete auf das Erbe. Makler Thomas Rützel versucht, im Auftrag des bayerischen Finanzministeriums das Zwangserbe zu Geld zu machen. Viel zu holen gibt es dabei in der Regel nicht. Meistens kann er froh sein, wenn die Kosten wieder reinkommen. Ein mühsames Geschäft. Schließlich geht es meist um Schrottimmobilien. Und wer will die schon haben?

Nord-Süd-Gefälle

Eine Anfrage der bayerischen Sozialdemokraten an die Staatsregierung ergab, dass mehr als die Hälfte dieser Ladenhüter in Ober- und Unterfranken stehen. Volkmar Halbleib, haushaltspolitischer Sprecher der SPD, befürchtet, dass sich das wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle in Bayern verschärft. Und sieht auch deshalb dringenden Handlungsbedarf.

"Was uns etwas erschüttert: Dass das Heimatministerium oder der Heimatminister Söder mit so einem Schulterzucken die Ergebnisse zur Kenntnis nimmt und sagt: 'Ja, woran das liegt, wissen wir auch nicht'." Volkmar Halbleib, haushaltspolitischer Sprecher der bayerischen SPD

Halbleib, der von einem Alarmsignal für die Politik spricht, will nun im Landtag Söder auffordern, "klar zu sagen, woran das liegt".

Grundstücke im Norden weniger wert

Söder selbst sieht derweil keinen Grund zur Aufregung. Das ganze sei ein generativer Prozess. Und auch das Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd überrasche ihn nicht. Dafür müsse man nicht extra Ursachenforschung betreiben. Nach Ansicht Söders liegt es ein bisschen daran, dass es in den nördlichen Bereichen einige Grundstücke sind, die sehr wenig wert seien. Entsprechend gebe es dann auch Erben, die bewusst das Erbe ausschlagen würden.

"Zum Beispiel weil es alte Gebäude gibt, deren Abriss oder Sanierung deutlich teurer sind als der Verkauf bringen würde. Wir haben da Verwertungsquoten zwischen 70 und 90 Prozent, also sehr gut. Viele werden auch den Kommunen dann angeboten zum Verkauf, die dann entsprechende Flächenplanung machen können." Markus Söder, Bayerischer Finanzminister

Schandfleck im Ortskern

Manch ein Bürgermeister wäre froh, wenn der Freistaat noch enger mit den Gemeinden zusammenarbeiten würde. Das wurde diese Woche in Maroldsweisach deutlich. Dort präsentierte der Tourismusverband eine neue Dachmarke für die Haßberge. Verödete Ortskerne stören da erheblich. Denn egal, warum ein Gebäude leer steht: So ein Schandfleck ist einfach nicht gut fürs Image, sagt Bürgermeister Helmut Dietz aus Untermerzbach.

"Wichtig ist, dass es wieder belebt wird. Denn jeder Leerstand in einem Dorf ist eine Lücke und das beeinflusst auch das Lebensumfeld der Bewohner oder macht auch Eindruck auf die Leute, die sich vielleicht in dem Ort niederlassen wollen." Helmut Dietz , Bürgermeister von Untermerzbach

Dietz hatte gerade den Fall, dass ein Haus in Untermerzbach an den Freistaat vererbt wurde. Es steht mitten im Ort, nahe dem Rathaus. Nach längerem Leerstand hat der Freistaat tatsächlich einen Käufer gefunden. Doch gelöst ist das Problem damit noch nicht.

"Wir wurden informiert, dass es der Freistaat übernommen hat. Das ist über eine Versteigerung gelaufen. Und dann sind wir in Kenntnis gesetzt worden, wer es ersteigert hat. Und auf die Nachfrage haben wir dann letztendlich in Erfahrung gebracht, dass es nur in der Weiterverwertung ersteigert wurde. Also der letzte Nutzer ist uns noch nicht bekannt." Helmut Dietz , Bürgermeister von Untermerzbach

Mit anderen Worten: das marode Haus wurde zum Spekulationsobjekt, steht aber weiter leer.

Gemeinden informieren

Die bayerischen Sozialdemokraten fordern daher, die Gemeinden viel früher mit einzubinden. Denn die hätten schließlich das größte Interesse, ihre Ruinen wieder zu beleben.

"Wir wollen, dass die Kommunen sofort aus erster Hand informiert werden, wenn eine solche Erbschaft ansteht. Und vor allem wollen wir, dass die Kommunen vom Freistaat Bayern zu einem symbolischen reis diese Gebäude erwerben können, um dann tatsächlich wieder Leben in die Dörfer zu bringen. Und nicht diese Spirale nach unten weiter zu befördern." Volkmar Halbleib, haushaltspolitischer Sprecher der bayerischen SPD

Immerhin: Auch für das Häuschen in Hemsbach im Kahlgrund hat der Immobilenmakler des Freistaats tatsächlich schon Interessenten gefunden. Doch erst, wenn der neue Eigentümer es auch wirklich flott macht, hätte das Dorf wieder eine Ruine weniger.