Ende der Winterklausur Freie Wähler wollen in Bayern mitregieren

Die umstrittenen Straßenausbaubeiträge müssten schnellstmöglich abgeschafft werden. Das betonten die Freien Wähler bei ihrer Winterklausur in Neuburg an der Donau noch einmal. An dem geplanten Volksbegehren gegen die Gebühren wollen sie daher festhalten und in gut einer Woche mit dem Sammeln der Unterschriften beginnen.

Eine weitere zentrale Forderung der Landtagsfraktion bei ihrer dreitägigen Winterklausur: kostenfreie Kinderbetreuung in Krippe und Kindergarten - zumindest für eine Regelzeit von bis zu fünf Stunden. Alles starke Themen, resümmierte Fraktionschef Hubert Aiwanger nach Abschluss der Klausur.

Aiwanger im Wahlkampfmodus

Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst ist er daher guter Dinge. Die CSU werde die absolute Mehrheit verlieren, ist er sich sicher. Die Freien Wähler boten sich schon einmal als Koalitionspartner an. Für Bayern wäre es aber besser, wenn die Freien Wähler ab Herbst mit am Regierungstisch sitzen, sagte Aiwanger ganz im Wahlkampfmodus.

FW fordern dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen

Inhaltlich stand am dritten und letzten Tag der Winterklausur der Landtagsfraktion der Freien Wähler noch der Hochwasserschutz in Bayern auf dem Programm. Dazu haben sich die Abgeordneten mit einem Vertreter der Bürgerinitiative und einem Vertreter des Bauernverbands an einem geplanten Donau-Flutpolder bei Bertholdsheim in Neuburg an der Donau getroffen.

Beim Hochwasserschutz in Bayern setzen die Freien Wähler auf viele kleine, dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen statt auf wenige große Flutpolder. Von dem 480 Hektar großen Entlastungsbecken bei Neuburg an der Donau, das die Staatsregierung für den Fall eines Hochwassers dort plant, hält Aiwanger daher nichts. Er sieht darin eine Fehlplanung. Stattdessen sollten bayernweit Kommunen in den Hochwasserschutz investieren - etwa in kleinere Auffangbecken und Staumaßahmen. So würde das Wasser bereits in der Fläche abgefangen und gar nicht erst in die Flüsse fließen, so Aiwanger.