Hochwasserschutz in Bayern Winterklausur der Freien Wähler vor Abschluss

Am dritten und letzten Tag der Winterklausur der Landtagsfraktion der Freien Wähler steht der Hochwasserschutz in Bayern zur Diskussion. Dazu treffen sich die Abgeordneten mit Lokalpolitikern und einem Vertreter des Bauernverbands an einem geplanten Donau-Flutpolder.

Von: Regina Kirschner