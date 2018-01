Zweiter Tag der Winterklausur Freie Wähler für kostenlose Kinderbetreuung in Bayern

Am zweiten Tag ihrer Klausur in Neuburg an der Donau widmen sich die Freien Wähler schwerpunktmäßig dem Thema Bildung. Mit der Präsidentin der katholischen Universität Eichstätt diskutieren die Landtagsabgeordneten zunächst hochschulpolitische Themen und besuchen im Anschluss eine Kinder-Ganztagsbetreuung in Neuburg.

Von: Regina Kirschner