Zu wenig Geld für Frauenhäuser In Not vor verschlossener Tür

Bayerns Frauenhäuser sind chronisch unterfinanziert – und das seit Jahren. So schlimm, dass Frauen in Not sogar abgewiesen werden müssen. Einer Studie der Uni Erlangen-Nürnberg zufolge passiert das sogar jeder zweiten Frau in Not. Eine Anfrage der Grünen im Landtag soll nun die Problematik zur Diskussion bringen.

"Ich konnte irgendwas Falsches sagen, und dann ist er sofort auf mich losgegangen, hat mich geschlagen und gewürgt. Es wurden Gegenstände in der Wohnung zerschlagen. Man hat wirklich Angst um sein Leben."

Sabine ist jetzt seit elf Monaten im Frauenhaus in Landshut. Es war ihre Rettung vor dem prügelnden Mann. Für sie und ihre zwei Kinder wäre es inzwischen an der Zeit, wieder auszuziehen.

"Im Moment ist es schwer, eine Wohnung zu finden, vor allem mit zwei Kindern. Man hat das Gefühl, dass ich es nicht mehr bräuchte, und trotzdem komme ich nicht weg." Sabine

In der Tat. Plätze in Frauenhäusern, vor allem solche für Frauen mit Kindern, sind in Bayern rar. Auch Sabine hatte nicht sofort eine Zusage für einen Platz, musste mehrere Wochen warten.

Investitionen wären das Mindeste

Gabi Unverdorben ist im Frauenhaus der Caritas in Landshut eine von zwei Sozialpädagoginnen in Teilzeit, sie ist unter Dauerstress. Zwei Sozialpädagoginnen in Teilzeit, eine Teilzeit-Erzieherin und eine Praktikantin machen die ganze Arbeit – sich um die Frauen kümmern, Absprachen, Präventionsarbeit, die Koordination von Ehrenamtlichen. Ohne die Ehrenamtlichen wäre die Arbeit sowieso längst nicht mehr zu leisten. Und dazu kommt: Seit Jahren schon hat das Frauenhaus mehr Anfragen als Plätze, seit Jahren ist ihr Haus überbelegt.

"So viel Geld ist es nicht, was man investieren müsste. Natürlich gibt es Grenzen. Und als Sozialpädagoge muss man mit Grenzen arbeiten. Aber wenn es an so etwas scheitert, dann macht es einen wütend." Gabi Unverdorben, Frauenhaus Caritas Landshut

Trotzdem ist Gabi Unverdorben wichtig: Jede Frau soll sich melden, irgendeine Lösung finde sich immer. Auf jeden Fall eine, die besser ist, als bei dem prügelnden Mann zu bleiben. Und außerdem: Jede Frau müsse so lange im Frauenhaus bleiben können, wie es nötig ist – und das hänge von vielem ab: ob sie so weit ist auszuziehen, ob es sicher genug ist und eben auch, ob sie eine Wohnung findet. Verena Osgyan von den Landtagsgrünen ärgert sich, dass es überhaupt so weit kommt. Deshalb hat sie wieder eine Anfrage gestellt, was die Staatsregierung tut, dass sich der Missstand ändert.

"Wir wissen seit Langem, dass Plätze nicht ausreichen. Es wird immer eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt und auf Erkenntnisse einer neuen Studie gewartet, statt endlich Konsequenzen daraus zu ziehen. Frauen und Kinder in Not haben nach wie vor keine ausreichende Möglichkeit Hilfe zu finden. Das ist ein Versagen des Staates auf höchstem Niveau, man kann sich nicht gegenseitig ständig den schwarzen Peter zuschieben." Verena Osgyan, Landtagsgrüne

Schwarzer Peter auf dem Rücken von Frauen in Not

Konkret heißt das: Die Städte und Landkreise hoffen auf Geld vom Freistaat, der wiederum sieht die Kommunen in der Pflicht. Bayerns Sozialministerin Emilia Müller sagt, der Freistaat unterstütze an anderer Stelle, zum Beispiel über Dolmetscher für nicht deutsch-sprachige Frauen. Außerdem will sie noch heuer mehr Geld für die Frauenhäuser rausholen. Trotzdem: Zuerst seien die Kommunen zuständig und.

"Wir arbeiten alle zügig an dem Gesamtkonzept. Mir ist es lieber, wir arbeiten gründlich und haben dann ein tragfähiges Konzept. Wir übereilen nichts und deshalb versuche ich mit Nachdruck, dies so schnell wie möglich auch umzusetzen gemeinsam mit allen anderen. Einen Zeitplan möchte ich dafür aber nicht vorgeben." Emilia Müller, Bayerns Sozialministerin

Auf die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zu warten, das dauert nicht nur Verena Osgyan zu lange. Sie fordert deshalb Sofortmaßnahmen, also schnell 35 Prozent mehr Plätze – wie es auch die vom Sozialministerium beauftragte Studie der Uni Erlangen vorgibt.