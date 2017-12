Auch im Freistaat Frauen in der salafistischen Szene immer aktiver

Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet rund 40 Salafistinnen und warnt vor einem sogenannten Schwesternetzwerk. Auch in Bayern blickt der Verfassungsschutz mit Sorge auf eine zunehmende Radikalisierung von Frauen.

Eine Frau im Kampfanzug, mit einer Waffe in der Hand. An der Front für den sog. Islamischen Staat. Derartige Propagandavideos kursieren bereits seit Längerem im Internet. Die Rolle der Frau in der salafistischen Szene hat sich laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auch hierzulande gewandelt:

"Zunächst waren die Frauen immer nur so als Anhängsel, als Hilfspersonen für aktive Männer eingeplant. Es zeigt sich in den letzten ein-zwei Jahren deutlich, dass den Frauen jetzt aktiver Rollen auch im radikalen Salafismus zugewiesen werden, bis hin zu gefährlichen Vorbereitungen." Bayerischer Innenminister Joachim Herrmann

Von der Ehefrau zur Mitorganisatorin also oder sogar zur Kämpferin in der gewaltorientierten, jihadistischen Szene, bestätigt auch Markus Schäfert, Pressesprecher beim Bayerischen Verfassungsschutz:

"Wir sehen, das es auch einzelne Frauen gibt, die selbst im Jihad aktiv werden wollen, die nicht nur an einer Seite eines Mannes in Krisengebiete ausreisen, sondern die sich auch selbst tatsächlich an der Waffe betätigen wollen." Pressesprecher beim Bayerischen Verfassungsschutz Markus Schäfert

Neben weiblichen Kämpferinnen gibt es auch solche, die ihren Beitrag zum Jihad leisten wollen, indem sie die männlichen Glaubenskrieger vor Ort in Syrien oder dem Irak versorgen, ihnen Essen kochen und so weit wie möglich den Rücken frei halten.

Anwerbung über das Internet

In den sozialen Medien nehmen Jihadisten in der letzten Zeit auch gezielt Mädchen und junge Frauen ins Visier, erklärt der Verfassungsschutz. Die Erstansprache verlaufe häufig niedrigschwellig, der Jihad-Bezug sei meist auf den ersten Blick nicht erkennbar. Durch Teilen und Liken verbreite sich der Inhalt aber schnell und gelange so in den Alltag junger Internetnutzerinnen. Viele von ihnen können auf sehr gute Netzwerke zurückgreifen, warnt der Terrorismus-Experte. Sie sind in Hinterzimmern oder einschlägigen Internetforen aktiv und verbreiten dort die salafistische Lehre.

"Wir sehen, das es gerade auch in sozialen Medien Angebote von Frauen für Frauen gibt. Es werden vor allem junge Frauen und Mädchen angesprochen. Das sind Angebote, da merkt man auf den ersten Blick nicht, dass man es mit Salafismus zu tun hat, aber man wird peu à peu hinein sozialisiert in eine in eine salafistischen und letztenendes auch jihadistischen Szene." Pressesprecher Bayerischer Verfassungsschutz Markus Schäfert

Hinzu kommt, dass gerade Frauen ihre eigenen Kinder von früher Kindheit an indoktrinieren. Dadurch wird der Salafismus, der als extrem konservative, extremistische Strömung des Islam gilt, zu einer Familienangelegenheit, warnt der Verfassungsschutz. Ein sog. Schwesternetzwerk, also ein festes Netzwerk von radikalisierten Frauen, vor dem aktuell die nordrheinwestfälischen Sicherheitsbehörden warnen, sieht das Innenministerium in Bayern allerdings noch nicht:

"Wir können ein solches Netzwerk, wie das von Nordrhein-Westfalen, bisher im Freistaat nicht erkennen, aber wir schätzen den Anteil in dem Bereich der Salafisten auch inzwischen mit 10 % seitens der Frauen; bei denen die schon ausgereist sind, um sich zu beteiligen schon bei etwa 15 %." Bayerischer Innenminister Joachim Herrmann

Auch in der Gewalt-Szene aktiv

Die Behörde geht von rund 70 Frauen in der salafistischen Szene in Bayern aus. Das sind etwa zehn Prozent der Salafisten im Freistaat. Einige von ihnen sind laut Verfassungsschutz auch in der gewaltorientierten jihadistischen Szene aktiv. Sie werben und radikalisieren vor allem im Internet und halten den männlichen Jihadisten den Rücken frei.

Die neuen, weiblichen Salafistinnen, die teilweise sogar in Führungspositionen aufgerückt sein sollen, schließen bundesweit Lücken, erklärt der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg:

"Das hat zum einen damit zu tun, dass den Salafisten hier in Deutschland die männlichen Führungspersonen abhandengekommen sind. Viele sind nach Syrien oder in den Irak aufgebrochen; zum Teil sitzen sie im Gefängnis, also solche Führungspersonen wie zum Beispiel der Salafisten Prediger Sven Lau, dem der Prozess in Düsseldorf gemacht wird. Das führt eben dazu, dass da Stellen zu besetzen sind und in diese Lücken stoßen eben auch Frauen vor." ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg

Das bayerische Innenministerium zählt mittlerweile auch Frauen zu sog. Gefährdern, also Personen, die möglicherweise einen terroristischen Anschlag verüben könnten, so Innenminister Joachim Herrmann:

"Wir sehen die Salafisten insgesamt in ihrer Radikalität als Gefahr bis hin zu denen die dann auch als Gefährder eingestuft werden, was ja nur ein Teil von ihnen ist. Hier müssen wir die Frauen grundsätzlich als mindestens genauso gefährlich einschätzen wie die Männer d.h. wir nehmen das sehr, sehr ernst. Das findet auch in deiner besonderen Bewachung statt." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Die Sicherheitsbehörden stellen sich derzeit auf die veränderte Rolle der Frauen in der salafistischen Szene ein, heißt es aus dem Innenministerium. Das bedeute unter anderem, dass Landeskriminalamt und Verfassungsschutz verstärkt Frauen schulen und einsetzen, die sich in der Szene umhören und Salafistinnen beobachten sollen.