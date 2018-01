Landkreis Rosenheim Frau von Auto erfasst und getötet

Eine Fußgängerin ist am späten Dienstagnachmittag im Kreis Rosenheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 66-jährige wollte an einer Bushaltestelle in Flintsbach am Inn über die Straße gehen, als ein Autofahrer sie übersah und mit ihr zusammenstieß.

Von: Lena Deutsch