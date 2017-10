Polizei vermutet Bergunglück Frau aus Nördlingen auf Sardinien vermisst

Seit zwei Wochen wird in Italien auf Sardinien eine 54-jährige Nördlingerin vermisst. Die Urlauberin ist nach einem Wanderausflug nicht zurückgekehrt. Eine großangelegte Suche blieb bisher erfolglos - die örtliche Polizei vermutet einen Bergunfall.

Eine 54-jährige Frau aus Nördlingen (Lkr. Donau-Ries) wird seit zwei Wochen in Italien auf Sardinien vermisst. Über die deutsche Botschaft und das Bundeskriminalamt wurde die Vermisstenmeldung veröffentlicht. Die Urlauberin verließ am Sonntag vor zwei Wochen mit einem Mietauto ihr Hotel in Ollastu (Olbia). Da sie das Auto nicht zum vereinbarten Rückgabetermin abgab, verständigte die Verantwortlichen der Mietwagenfirma die Polizei.

Auch Kriminalpolizei Dillingen hat Ermittlungen aufgenommen

Eine Handy-Ortung wurde durchgeführt. Das benutzte Mietfahrzeug konnte schließlich in Jenna, einer Landschaft von Lula, aufgefunden werden. Von dort aus starten eine Vielzahl von Wanderwegen zum Punta Caterina, der mit 1.127 Metern Höhe einer der beiden höchsten Gipfel von Montalbo ist. Intensive Suchmaßnahmen mit vielen freiwilligen Helfern der Feuerwehr und einem Rettungshubschraubers unter Koordinierung des Provinzkommandos wurden eingeleitet.

Die fünftägige Suche mit Einsatzkräften von 50-100 Mann erbrachte jedoch bis heute keinen Erfolg. In Deutschland hat die Kriminalpolizei Dillingen neben den parallel laufenden behördlichen Maßnahmen in Italien die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand muss von einem alpinen Unglücksfall ausgegangen werden.