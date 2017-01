Fraktionsklausur Grüne legen Papier zur Inneren Sicherheit vor

Es war kein guter Start für die Grünen – weder in das Wahljahr 207, noch in die seit dem Anschlag in Berlin andauernde Sicherheitsdebatte. Auf ihrer Fraktionsklausur in Weimar bemühen sich die Abgeordneten nun um demonstrative Einigkeit.

Nein, von Streit bei den Grünen beim Thema Innere Sicherheit will Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nichts wissen. Man diskutiere, sagte sie, und das gehöre bei den Grünen ja dazu. Dass "vielstimmig" über Sicherheitsfragen diskutiert werde könne man nicht sagen. Und deshalb seien die Äußerungen aus Baden-Württemberg auch kein Störfeuer.

"Was Winfried Kretschmann sagt ist: 'Im Rahmen dessen, was die Verfassung ermöglicht'. Und genau darum geht es ja. Wenn es um die Gefährder geht, wird man nicht sagen können, wir führen jetzt Gesinnungsstrafrecht ein. Und trotzdem wird man alles dafür tun müssen, dass diese Leute unter Kontrolle sind." Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende

Alle Maßnahmen erstmal anwenden

Die bessere Überwachung von Gefährdern ist dabei nur ein Punkt, den die Grünen im Rahmen ihrer Fraktionsklausur in Weimar beschlossen haben. Sie fordern auch, die Telekommunikation von Gefährdern einschränken und Wohnsitzauflagen gegen sie zu verhängen. Alles Maßnahmen, die bereits jetzt anwendbar seien und konsequent angewendet werden müssten; so steht es in der Beschlussvorlage. "Innere Sicherheit - Entschlossen, Effektiv, Rechtsstaatlich" ist das Papier überschrieben; es beinhaltet auch die Forderung nach einem schärferen Waffenrecht, einer europaweit einheitlichen Definition islamistischer Gefährder, einem besseren EU-weiten Datenaustausch und mehr Prävention. Explizit wenden sich die Grünen gegen "sicherheitspolitische Placebos zur Beruhigung der Öffentlichkeit". Vielmehr müssten bestehende rechtliche Möglichkeiten konsequent angewendet werden. Im Fall Amri sei das nicht der Fall gewesen, meint Fraktionschef Anton Hofreiter.

"Es stellt sich schon die Frage, warum die Union, die den Innenminister stellt – und damit auch die Fachaufsicht letztendlich gegenüber BKA und weiterenm Sicherheitsbehörden hat, die Gesetze nicht angewendet hat." Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender

Union wolle nur ablenken - sagen die Grünen

Statt Fragen zu beantworten, versuchten die Union und die Bundesregierung, von ihrer Verantwortung im Fall Amri abzulenken, indem sie, laut Hofreiter, "immer neue Maßnahmen bekannt geben, von denen unklar ist, ob sie was damit zu tun haben, ob sie helfen, ob sie nicht bereits in Kraft sind…“ Hofreiter fordert von Innenminister de Maizière Aufklärung darüber, was im Fall Amri schiefgegangen sei, und Göring-Eckardt empört sich:

"Mich regt es wirklich auf, dass es jetzt um eine Diskussion bei den Grünen geht, obgleich die Union seit zwölf Jahren die Sicherheit in diesem Land verantwortet, den Innenminister stellt, die Sicherheitsbehörden beaufsichtigen müsste und dort eine Schwierigkeit nach der anderen auftritt." Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende

Sie bemühen sich redlich, den Eindruck zu entkräften, bei den Grünen gebe es Streit um den richtigen Weg bei der Inneren Sicherheit. Ihr Papier haben die Abgeordneten auf ihrer Klausur heute beschlossen. Doch wer die Grünen kennt bezweifelt, dass die Diskussion darüber dadurch beendet sein wird.