Der große Frust Frankreich vor der Richtungswahl

Die Franzosen sollen am 23. April einen neuen Präsidenten wählen - aber wen? Das Land steckt in der Krise, die politische Klasse versinkt in Skandalen und die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen wirbt mit dem "Frexit" um Wähler. Ein Neuling mit Charisma soll es richten, kann Macron Le Pen stoppen?

Klar ist schon jetzt: Frankreich steht vor einer Richtungswahl und für das politische Establishment wird es eng am 23. April: Der Sozialist Francois Hollande hat als Präsident enttäuscht und tritt nicht mehr an. Sein parteiinterner Kritiker Benoit Hamon gilt als chancenlos. In Scharen laufen selbst linke Wähler der rechten Kandidatin Marine Le Pen zu. Doch die hat Verfahren wegen unsauberer Beschäftigungsverhältnisse am Hals, ebenso wie der konservative Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon.

Emmanuel Macron, derzeit Favorit im Präsidentschaftswahlkampf

Aktueller Favorit unter den elf Kandidaten ist Emmanuel Macron, von Beruf Investmentbanker und 39 Jahre alt. Er tritt mit der eigens gegründeten Partei "En Marche!" an, was man mit "Vorwärts!" übersetzen würde, und präsentiert sich selbst als "unabhängig".

Führt der Frust Frankreich in den Frexit?

Skandale, Korruption, stagnierendes Wachstum: Tiefer Frust herrscht unter den Franzosen. Die Mehrheit hat keine hohe Meinung von ihrem Land und der Politik, stellt Frankreich auf ein Niveau mit Bulgarien oder Griechenland. Das ergab eine Meinungsumfrage der Europäischen Kommission, das Europabarometer. Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National und Europaabgeordnete, versucht daraus Kapital zu schlagen.

Rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen "Die Menschen sehnen sich danach, ihre Souveränität, ihre Freiheit wiederzubekommen. Beenden wir diese politische Konstruktion der EU und bauen wir ganz in Ruhe wieder Nationen und Kooperationen auf – so wie das immer mehr Europäer sich wünschen." Marine Le Pen vor deutschen Journalisten

Gleich nach der Wahl will Le Pen ein Referendum ansetzen und die Franzosen binnen sechs Monaten über den Frexit abstimmen lassen.

Führt Charisma Macron in die Stichwahl?

Kandidat mit besten Chancen: Emmanuel Macron

Der einzige, der Le Pen im Moment stoppen kann, ist den Umfragen nach Emmanuel Macron, der den Wahlkampf mit sozial- und wirtschaftsliberalen Ideen aufmischt. 39 Jahre jung, unverbraucht, aber nicht gänzlich unerfahren. Der Banker war zwischen 2014 und 2016 Wirtschaftsminister unter Hollande. Eine Art französischer Obama, sagen manche. Für viele ist Macron so etwas wie ein Heilsbringer, der die unzufriedenen, politikverdrossenen Franzosen endlich wieder glücklich machen kann. Laut Umfragen wird er Marine Le Pen in der Stichwahl am 7. Mai schlagen.

Herausforderung: Frankreich aus der Krise führen

Frankreich, Land in der Krise

Für den Wahlsieger geht der eigentlich Kampf dann erst los: Frankreich braucht neuen Schwung für die Wirtschaft insbesondere, um von seinen 6,5 Millionen Arbeitslosen und seiner Jugendarbeitslosigkeit von über 20 Prozent wegzukommen. Das wissen alle Kandidaten. Als Bremsklötze gelten die überbordende Bürokratie in Frankreich und Arbeitsmarktgesetze wie die 35-Stunden-Woche, früher Renteneintritt und strikter Kündigungsschutz.

Gefragt wären deshalb deutliche Reformen, die der neue Präsident der Bevölkerung geschickt unterjubeln müsste, um nicht wie Noch-Amtsinhaber Francois Hollande von Streiks und Protesten ausgebremst zu werden. Der französische Ökonom Michel Godet glaubt ohnehin, dass die einzige Chance für den neuen Präsidenten in einer Blitzreform besteht:

Michel Godet, französischer Ökonom "So schnell handeln, wie es geht. Noch während der Ferien. Wenn man wartet bis die Leute aus dem Sommerurlaub zurück sind, dann ist es schon zu spät. Es gibt eine Art Gnadefrist, die einem erlaubt sein Programm durchzuziehen, diese Frist läuft von Juli bis August. Aber im September ist es schon zu spät." Michel Godet, französischer Ökonom