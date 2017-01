Vorwahlen in Frankreich Sozialisten am Scheideweg

Nach fünf Jahren Hollande-Regierung stecken die französischen Sozialisten in der Sinnkrise - und im Dilemma: Ihre Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im April sind so unterschiedlich, dass es die Partei zerreißen könnte. Manuel Valls oder Benoît Hamon - heute fällt die Entscheidung.

Benoît Hamon will Frankreichs Sozialisten nach links steuern. Der 49-Jährige steht für einen radikalen Bruch mit der bei vielen Franzosen verpönten Bilanz von Staatschef François Hollande, der nicht mehr antritt. Und Hamon hat gute Chancen, sich in der Stichwahl um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei heute durchzusetzen.

Duell der Ungleichen

Hamon, der in der ersten Runde der Vorwahl am vergangenen Sonntag überraschend vorne lag, vertritt ein linkssozialistisches Profil. Er fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen, will Hollandes umstrittene Arbeitsmarktreformen rückabwickeln, möchte dem Umweltschutz mehr Raum geben.

Auf der anderen Seite: Ex-Premierminister Manuel Valls. Der 54-Jährige mit den harten Gesichtszügen verteidigt die Bilanz der Regierungsjahre, will mit finanzieller Seriösität punkten, gilt als wirtschaftsfreundlich. Er ist ein Pragmatiker, der für einen Reformkurs à la Schröder steht. Und der sich mit seinem harschen Stil vor allem beim linken Flügel der Sozialisten viele Gegner gemacht hat.

Spannung vor der Wahl, Spannungen in der Partei

Valls und Hamon hatten sich vor einer Woche in der ersten Runde durchgesetzt und bestreiten nun also die Stichwahl. Eine Stichwahl, die das Dilemma der Sozialisten noch vergrößern können. Sollte Hamon gewinnen, prophezeit manch ein Experte eine Spaltung der Partei. Sollte Valls siegen, dürften sich viele sozialistische Wähler enttäuscht den Alternativen zuwenden. Denn sie wollen ja gerade das Neue, die Umkehr, den Bruch mit dem Hollande-Kurs - und damit weg von Valls.

Fest steht: Im Moment hilft die Zersplitterung des linken Lagers dem konservativen Kandidaten François Fillon - der zurzeit aber mit einem Beschäftigungsskandal kämpft und mit der Front-National-Chefin Marine Le Pen für die Präsidentschaftswahl. Und sie hilft sogar noch zwei weiteren Bewerbern: Jean-Luc Mélenchon von der Parti de Gauche poltert von ganz links, Emmanuel Macron sorgt von der Mitte des politischen Spektrums für Furore.

In Umfragen abgeschlagen

Macron ist ein Ziehsohn Hollandes und Wirtschaftsminister im Kabinett, im vergangenen Jahr rief er sein eigenes Bündnis "En Marche!" (Auf dem Weg) aus. Er schafft es zurzeit, das in Frankreich verbreitete Bedürfnis nach Erneuerung anzusprechen, das bislang vor allem von Le Pen angesprochen wurde. Mélenchon indes wirbt schon seit Wochen offensiv um den linken Flügel der Sozialisten, hat dort einige Unterstützer. Fillon, Le Pen, Macron, Mélenchon - sie alle liegen in den Umfragen sowohl vor Valls als auch vor Hammon. Dazu kommt: an der ersten Wahlrunde vor einer Woche nahmen nur knapp 1,7 Millionen Wähler teil. Das war weniger als halb so viel wie bei der Vorwahl der konservativen Republikaner im November. Schwierige Zeiten für die Sozialisten, schwierige Voraussetzungen für den Sieger des Duells Hamon gegen Valls.