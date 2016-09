Der letzte Gladiator Francesco Totti wird 40 Jahre alt

Sie nennen ihn Gladiator - zurecht. Francesco Totti ist als Weltmeister und Fußballikone so ewig wie die Stadt, für die er seit über 25 Jahren aufläuft. Nun wird der legendäre Kicker 40. Eine Hommage.

Über ein Vierteljahrhundert spielt der Mann jetzt schon für seinen AS Rom, 1993, mit 16 gab er sein Debüt in der Serie A. Damals an seiner Seite: ein gewisser Thomas Häßler.

Und immer noch ist Francesco Totti da – neulich ist stand er sogar nach rund einem Jahr mal wieder in der Startelf. Zwei Elfmeter hat er seit Saisonbeginn versenkt, auf die ganz lässige Totti-Art, den ein oder anderen tödlichen Pass gespielt.

Rekorde für die Ewigkeit

Alle möglichen Rekorde hält Totti, den sie in Rom mal Gladiator, mal Imperator nennen sowieso. Er ist immer noch der jüngste Kapitän einer Serie A- Mannschaft, der älteste Torschütze in der Champions League. 306 Pflichtspieltore hat er geschossen, war Weltmeister, Italienischer Meister, Pokalsieger. Und: er spielte schon den tödlichen, alles entscheidenden Pass, bevor es im Fußball modern wurde über "Packing" und solche Dinge zu reden.

"Er kann wirklich den Unterschied machen – er kann ein Spiel entscheiden. Der Junge schreibt italienische Fußball-Geschichte, durch seine Vergangenheit, aber vielleicht auch durch die nähere Zukunft – wir reden hier nicht nur von der Vergangenheit." Gigi Buffon

Gigi Buffon, Italiens Torwartlegende, hat das vor über drei Jahren gesagt. Seine Sätze haben aber überraschenderweise auch heute noch Gültigkeit. Denn dass der AS Rom immerhin auf Platz 4 der Tabelle steht, nur fünf Punkte hinter Buffons Juve, liegt auch am nun 40jährigen Francesco Totti.

Er wollte Tankwart werden

Sein Traum war es als Kind, Tankwart zu werden. Er ist keiner dieser geleckten Stars, sondern einer, der auch über sich selbst lachen kann, über sein verwaschenes römisches Italienisch zum Beispiel. Vor ein paar Jahren hat er Bücher mit Witzen über sich selbst herausgebracht, die sich millionenfach verkauft haben. Einen Großteil der Einnahmen hat er UNICEF gespendet – und mit den Witzen seine Beliebtheit nur noch vergrößert. Ein klassischer Totti-Witz:

"Ein tragische Nachricht steht in der Zeitung: die Bibliothek von Totti ist abgebrannt. Darin: zwei Bücher. Totti reagiert verzweifelt: Mann! Das zweite hatte ich noch nicht fertig ausgemalt…" Totti-Witz

Dabei ist der Altstar durchaus geschäftstüchtig. Seit Jahren ist er der einzige Spieler, der in der Geschäftsstelle des AS Rom ein eigenes Büro hat – schließlich verkauft der Verein immer noch mehr Totti-Trikots als von allen anderen Spielern zusammen.

Spielt er bis 50?

Und das Karriereende scheint sich immer weiter hinauszuzögern. Schon am Ende der letzten Saison sollte Schluss sein, nach einigen Querelen gab es noch mal einen Vertrag. Und nach dieser Saison? Sätze wie diese, gesprochen vor zwei Wochen nach dem Spiel gegen Genua, lassen seine Fans hoffen:

"Ich lebe das ganz entspannt, von Tag zu Tag, mit freiem Kopf. Aber wenn ich so fit bin, warum soll ich aufhören? Wenn der Körper durchhält, hilft mir der Kopf alles Mögliche zu schaffen." Francesco Totti

Spitzenclubs aus ganz Europa wollten ihn haben, doch seine Familie lebt seit acht Generationen in Rom. Er ist Römer und bleibt Römer. Und der AS Rom ohne Francesco Totti, das ist wie Weihnachten ohne Baum…