Investitionen in Deutschland Wohin mit dem ganzen Geld?

Bund, Länder und Gemeinden können in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Steuereinnahmen rechnen. Bundesfinanzminister Schäuble hat deswegen erste Investitionsprogramme aufgelegt, die sich vor allem an finanzschwache Kommunen richten. Die aber kommen mit dem Geld ausgeben kaum hinterher.

Kitas, Schulen, Verwaltungsgebäude – sie sind in Deutschland teilweise in jämmerlichem Zustand. Und weil Wolfgang Schäuble momentan im Geld schwimmt, hat er den Kommunen 2015 3,5 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt. "Und wir wollen in der nächsten Legislaturperiode das auch Schritt für Schritt weiter voranbringen", so der CDU-Politiker Anfang des Jahres in einem Internet-Video seiner Partei.

Schulz will Investitionsoffensive

Auch der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, hat das Thema für seinen Wahlkampf entdeckt und verspricht: Die Sozialdemokraten wollen ebenfalls die Investitionen steigern. Und der Parteichef ist sich sicher: "Von einer solchen öffentlichen Investitionsoffensive profitieren natürlich dann unsere Handwerksbetriebe und viele regionale kleine und mittlere Unternehmen." Der Haken dabei: Einen kurzfristigen Effekt haben diese Maßnahmen eher selten. Meist dauert es mehrere Jahre, bis sich solche politischen Initiativen buchstäblich auszahlen. Das zeigt eben das 3,5 Milliarden-Euro-Paket.

Erst die Hälfte der Fördergelder abgeflossen, ein Teil geht nach Bayern

Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums ist davon bislang erst etwas mehr als die Hälfte für konkrete Projekte verplant. Der Anteil Bayerns nach Angaben des Staatsministeriums des Inneren, für Bau und Verkehr: 289 Millionen Euro. Fast 78 Millionen Euro bekommt Oberfranken, zum Beispiel für die Sanierung und den Umbau des früheren Kreiswehrersatzamtes in Bamberg. In die Oberpfalz fließen rund 50 Millionen, nach Schwaben knapp 16 Millionen, dort zum Beispiel in die Sanierung der Mittelschule Wertingen.

Städte- und Gemeindebund: Bürokratie als Flaschenhals für Investitionen

"Die Kommunen müssen dann natürlich konkret wissen und entscheiden, wofür sie dieses Geld dann in Anspruch nehmen. Das heißt, es beginnt dann erst die richtige Planung", sagt Norbert Portz, Vergabeexperte vom Deutschen Städte und Gemeindebund. Und das kostet schon mal Zeit. Überschreitet eine geplante Maßnahme einen gewissen Kostenrahmen, kann dann auch noch eine EU-weite Ausschreibung notwendig werden. Und wenn ein dabei unterlegenes Unternehmen gegen die Entscheidung vorgeht, zieht sich ein Verfahren noch mehr in die Länge.

Fördergelder fließen erst nach Projektende, Kommunen müssen vorstrecken

Für die eine oder andere finanzschwache Kommune könnten noch weitere Faktoren dazu führen, dass sie bei der Anfrage solcher Förderprogramme zögerlich sind. In den meisten Fällen müssen sie aus dem Haushalt einen Eigenanteil stemmen, zehn Prozent. Weiteres Problem, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Zimmermann: Die Kommunen strecken das Geld zunächst komplett vor. Denn erst nach endgültiger Bauabnahme fließt das Fördergeld. "Das macht natürlich die Sache dann nicht einfacher, aber das ist eine Hürde, die zu nehmen ist", betont Zimmermann.

Flüchtlingskrise hat Kräfte und Geld gebunden

Zudem hätten die Städte und Gemeinden 2015 und 2016 viel mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu tun gehabt. Das hat Mittel und Kapazitäten gebunden, die sonst vielleicht für den Neubau oder die Sanierung einer Turnhalle verwendet worden wären. Das Stichwort hier: Personalmangel in der Verwaltung, so Norbert Porz vom Städte und Gemeindebund: "Nehmen sie mal Bayern, wo es über 2.000 Städte und Gemeinden gibt, viele unter 5.000 Einwohnern, die sind einfach überfordert, jetzt jeder für sich das Planungs-Vergabe-Amt vorzuhalten." Deswegen schlägt der Verband vor, dass sich kleinere Städte und Gemeinden bei solchen Projekten zusammenschließen.

Bund gibt den Kommunen mehr Zeit

Der Bund hat auf diese Situation reagiert und gibt Städten und Gemeinden mehr Zeit, sich für das Förderprogramm zu bewerben. Davon abgesehen haben sich Bund und Länder bei den Verhandlungen über die Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen gerade erst auf ein weiteres Investitionspaket geeinigt. Wieder geht es um 3,5 Milliarden Euro. Weiteres Geld also, das manche kaum ausgeben können.