Europaweiter Preisvergleich Neues Online-Portal verärgert Fluggesellschaften

Wer einen Flug buchen will, hat jetzt die Möglichkeit grenzüberschreitend nach dem günstigsten Angebot zu suchen. Das Portal Kayak will damit Schnäppchenjäger ansprechen, verärgert aber Fluggesellschaften und Vermittler.

Von einem deutschen Flughafen losfliegen, aber das Ticket beispielsweise in Spanien kaufen – das kann sich durchaus lohnen. Unter der Internetadresse kayak.eu vergleicht die Priceline-Tochter die Tarife von Fluggesellschaften und Reisefirmen in vielen europäischen Ländern.

Bis zu 20 Prozent sparen

So kostet beispielsweise bei einer Anfrage der gleiche Flug von München nach Paris bei einem Anbieter in Irland 15 Euro weniger. Von Nürnberg nach London ist die Buchung in einem Fall in Spanien am billigsten. Nach Angaben von Kayak kann der Kunde beim Ticketkauf im Ausland bis zu 20 Prozent sparen – und das teilweise beim gleichen Anbieter.

Airlines sauer

Bei den Fluggesellschaften und Reisefirmen ist man von dieser Vergleichsmöglichkeit wenig begeistert. Denn diese versuchen eigentlich gezielt, ihre Preise je nach Land zu steuern. Der Kunde kann aber auch Nachteile haben. So muss der Interessierte sich bei kayak.eu erst einmal anmelden. Und wer in Spanien buchen möchte, muss sich mit einer spanischen Webseite herumschlagen oder bei Problemen mit einer spanischen Hotline.