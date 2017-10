"Regelwerk zur Migration" Flüchtlingskompromiss der Union: Friede, Freude, Einigkeit

Der jahrelange unionsinterne Streit um die Obergrenze ist beigelegt. In Verhandlungen bis in die Nacht hinein haben sich CSU und CDU auf ein "Regelwerk zur Migration" verständigt. Auf einer Pressekonferenz äußerten sich die beiden Parteivorsitzenden Horst Seehofer und Angela Merkel zufrieden.

CDU und CSU hätten einen klassischen Kompromiss gefunden, sagt die CDU-Vorsitzende Angela Merkel. Jede Seite sei aufeinander zugegangen, das Ergebnis bringe die Union nun in der Sache voran.

"Das ist also jetzt gelungen, zu sagen, dass der 200.001ste noch ein ordentliches Verfahren in Deutschland bekommt, und trotzdem ein Regelwerk zu finden, mit dem wir (…) sicherstellen, dass die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht übersteigt. Und wir legen dazu auch konkrete Maßnahmen vor, die die Einhaltung dieses Rahmens wirklich sichern." Angela Merkel, CDU-Vorsitzende

Übereinstimmung mit Wahlprogramm

Diese Maßnahmen finden sich größtenteils auch schon im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU: Unter anderem wird in dem Papier die Bekämpfung von Fluchtursachen genannt, ein entschlossenes Vorgehen gegen Schlepper und Schleuser, der Schutz der EU-Außengrenzen und eine engere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern nach dem Vorbild des EU-Türkei-Deals.

Für Seehofer zählt das "Materielle"

Auch CSU-Chef Seehofer zeigte sich "sehr zufrieden" mit dem Ergebnis, obwohl das Wort "Obergrenze" in dem Papier nicht auftaucht.

"Für mich ist entscheidend der materielle Gehalt des Vereinbarten. Wir können endlose Begriffsdiskussionen führen, da kann man sich auch viele Begriffe vorstellen, aber entscheidend ist der materielle Inhalt." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Seehofer weist darauf hin, dass in dem Papier klar formuliert sei, die Zahl der nach Deutschland und Europa flüchtenden Menschen solle „nachhaltig und auf Dauer“ reduziert werden – und dass es wörtlich heiße: "Das garantieren wir."

Keine roten Linien

Gleichwohl will der CSU-Chef das Papier nicht als rote Linie für die anstehenden Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen sehen.

"Ich bin ja auch gelegentlich jemand, der gerne mal in der Öffentlichkeit sowas wie eine rote Linie definiert. Jetzt ist aber die Zeit, ergebnisorientiert zu reden." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Aigner fordert "Klugheit" vom Parteitag

Andere CSU-Spitzenpolitiker bewerten den Unionskompromiss grundsätzlich zustimmend. Die Chefin der Oberbayern CSU und bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner sieht Seehofer wieder gestärkt, weil er sich trotz der Querschüsse aus den eigenen Reihen durchsetzen konnte. Aigner setzt nun darauf, dass der Parteitag in vier Wochen Seehofer mit einem guten Ergebnis erneut zum Vorsitzenden wählen wird:

"Da wäre Klugheit gefragt, den eigenen Spitzenverhandler zu unterstützen mit einem hervorragenden Mandat, weil es letztendlich im Interesse der CSU ist, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Und das ist wiederum eine gute Grundlage für uns für das nächste Jahr und das sollte jedem von uns eigentlich bewusst sein." Ilse Aigner (CSU), bayerische Wirtschaftsministerin

Seehofers interner Konkurrent Markus Söder sprach von einem guten Ergebnis, das die CSU stabilisiere. Die unionsinterne Einigung ist laut Söder aber nur ein wichtiger Zwischenschritt. Jetzt komme es darauf an, das Ganze umzusetzen.

Sondierungsgespräche ab dem 18. Oktober

Am 18. Oktober sollen die Sondierungsgespräche beginnen: Zunächst hat die Union FDP und Grüne zu getrennten Treffen geladen, am Freitag kommender Woche sitzen dann erstmals alle Parteien miteinander am Sondierungstisch. Es wird spannend werden, wie die beiden potentiellen Partner einer Jamaika-Koalition mit dem Unions-Kompromiss umgehen werden. Grünen-Parteichef Özdemir hat bereits deutlich gemacht, dass seine Partei weitere Kompromissbereitschaft von CDU und CSU erwarte.

"Für mich ist das ein Kompromiss zwischen CDU und CSU und keine vorweggenommene Verständigung der Koalition." Cem Özdemir, Parteichef von Bündnis 90/ Die Grünen

Bei den Gesprächen werde es zunächst unter anderem darum gehen, offene Fragen im Zusammenhang mit dem Unionskompromiss zu klären, so Özdemir.

FDP vermisst die "Obergrenze" nicht

Die FDP hat begrüßt, dass die Schwesterparteien ihren Streit beilegen konnten. Generalsekretärin Nicola Beer bezeichnete den Kompromiss als "ersten Schritt". Auf dieser Basis könne man nun mit den Sondierungen beginnen. Für die FDP sei es wichtig, dass die Union zur Realität zurückgefunden habe und keine "Obergrenze" mehr fordere, die mit den Liberalen nicht zu machen sei, so Beer.