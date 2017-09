Rentnerin macht Sachen Münchner Flaschensammlerin wird Medienstar

Die Münchner Rentnerin Anna Leeb sammelte im Jahr 2013 verbotenerweise Flaschen im Hauptbahnhof, bekam dafür eine Geldstrafe und glaubte, sie sei jetzt vorbestraft. All das erzählte sie einer Münchner Boulevardzeitung - und eine Geschichte nahm ihren Lauf.

Deutschlandweit berichteten Zeitungen und Social-Media-Kanäle über Anna Leeb als eine am Existenzminimum lebende Rentnerin, die knüppelhart zu 2.000 Euro Strafe verdonnert wurde. Das hatte Folgen.

Geldsegen dank Internet

Jeannette Gusko von der Internetplatform Gofundme reiste aus Berlin an, um Anna Leeb in deren drei Zimmer Wohnung in München-Harlaching einen Scheck zu übergeben. Das Schicksal der alten Dame hatte einen Mann aus Baden-Württemberg zum Spendenaufruf auf Gofundme bewogen. Mit einem Wahnsinnsergebnis, mit dem sie gestern Anna Leeb überraschten.

250 Menschen hatten über 7.000 Euro gespendet! Anna Leeb dazu:

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt etwas kriege. Naja, meiner Tochter gebe ich ein bisschen was, die hat eine neue Heilpraktikerpraxis aufgemacht, die kann schon was brauchen. Für Miete. Selber behalte ich etwas, und vielleicht fahre ich doch noch mal in Urlaub." Anna Leeb

Sie und ihr Mann leben gut von ihrem gemeinsamen Einkommen. Anna Leeb: "Arm bin ich nicht, das muss ich schon sagen."

Flaschensammeln für die Enkel

Flaschen sammelt sie nur, um ihren Enkeln ab und zu etwas Geld zu schenken. Und, weil sie gerne draußen unterwegs ist. Auf der Straße darf sie Flaschen sammeln, aber nicht in öffentlichen Gebäuden, wie dem Münchner Hauptbahnhof. Nach mehrmaligen Ermahnungen zeigte sie das Bahnhofspersonal an und erteilte ihr Hausverbot. Das empörte die alte Dame so sehr, dass sie damit zu einer Zeitung ging. Sie wollte ihre Geschichte öffentlich machen.

"Ein jeder hat mich dann angesprochen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass danach so viel zusammen kommt. Wenn irgendwas Schlimmes ist, würde ich schon noch mal etwas in die Zeitung schreiben lassen, aber jetzt ist, glaube ich, alles erledigt." Anna Leeb

Irgendwie hat es sie auch gefreut, mal eine Woche lang so im Mittelpunkt zu stehen, gibt sie zu. Die Deutsche Bahn hat sich inzwischen bei ihr entschuldigt und ihr angeboten, mal wieder vorbei zu schauen. Aber Anna Leeb will nicht:

"Na, das lass ich jetzt, für immer und alle Zeiten, und mit dem Zug fahre ich auch nicht mehr. Jetzt reicht es mir." Anna Leeb

... und Flaschen sammelt sie nur noch in sicherer Entfernung vom Bahnhof und nur da, wo es garantiert erlaubt ist.