"Deutsche sind genervt" Finanzminister Söder zu SPD-Beschluss

Der bayerische Finanzminister Markus Söder hat am Rande einer Podiumsdiskussion in Bad Tölz noch einmal den Wunsch nach einer stabilen Regierung geäußert. Laut Söder sind die Deutschen genervt vom Hin und Her der Verhandlungen zwischen den Parteien.

Von: Eva Limmer