Silvester Feuerwerks-Verbot rund um Bayerns Schlösser

Das Feuerwerksverbot betrifft zum Beispiel Schloss Nymphenburg in München, die Nürnberger Kaiserburg, die Burg Burghausen oder den Residenzplatz in Würzburg. In Bamberg dürfen in der gesamten Altstadt keine Feuerwerkskörper abgeschossen werden. Es soll verstärkte Kontrollen geben. Auch die Stadt Augsburg hat ihre Verbotszone in der Innenstadt ausgeweitet.

Sperrungen wegen Brandgefahr

"Raketen, Böller und Funkenflug gefährden die historischen Gebäude erheblich. Insbesondere die Verwendung von sog. chinesischen Himmelslaternen ist nach der Bayerischen Brandschutzordnung verboten. Die Schlösserverwaltung untersagt deshalb jedes Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen auf den Schlossplätzen und Burginnenhöfen." Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung

Wegen der Brandgefahr werden auch einige Schlossplätze und Anlagen in der Silvesternacht gesperrt. Betroffen seien beispielsweise der Schlossplatz Dachau, die Cadolzburg, die Zufahrtsstraßen zur Befreiungshalle Kelheim sowie zur Walhalla, die Willibaldsburg Eichstätt oder die Anlage der Festung Marienberg in Würzburg (ab 20.00 Uhr gesperrt). Der Würzburger Residenzplatz ist ab 21.00 Uhr gesperrt und steht dann auch als Parkplatz nicht mehr zur Verfügung. Auch die Zufahrtswege zur Burg Trausnitz und zur Burg Burghausen werden in der Silvesternacht gesperrt, so die Schlösserverwaltung. Alle Schlösser, Burgen und Residenzen der Bayerischen Schlösserverwaltung sind am letzten und am ersten Tag des Jahres (31.12. und 1.1.) geschlossen.

Appell an die Besucher

Die bayerische Schlösserverwaltung bittet alle Bürger, die in der Nähe eines Schlosses den Jahreswechsel feiern wollen, sich an das Verbot zu halten. Zudem sollten doch alle mitgebrachten Gläser und Flaschen wieder mitgenommen und entsorgt werden.