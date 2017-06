Ältere Ehrenamtliche erlaubt Bis 65 bei der Feuerwehr aktiv

Es kommt selten vor, dass die gesamte Opposition im Landtag einem Gesetz der Staatsregierung zustimmt. Dieser seltene Fall ist heute eingetreten. Einstimmig hat der Landtag das neue Feuerwehrgesetz beschlossen.

Zusammenarbeit von Gemeinden

Feuerwehren können künftig gemeindeübergreifend zusammenarbeiten. Ehrenamtliche können zwei Jahre länger bis zum Alter von 65 Jahren aktiv sein. Das sind zwei wesentliche Änderungen für die Feuerwehr. Joachim Hanisch von den Freien Wählern geht das nicht weit genug.

"Wir sind der Auffassung, dass die Altersgrenze bei der Feuerwehr durchaus dem Rentenalter angepasst werden kann, soll und muss und deshalb fordern wir die 67-Jahres-Grenze." Joachim Hanisch von den Freien Wählern

Mit sechs Jahren zur Kinderfeuerwehr

Die SPD forderte, dass Kinder schon ab dem Alter von zehn Jahren statt wie bisher ab zwölf Jahren zur Jugendfeuerwehr dürfen. Diese Vorschläge fanden keine Mehrheit. Eine weitere Neuerung: Kinder ab sechs Jahren können künftig zur Kinderfeuerwehr.

"Ein ganz wichtiger Baustein der Nachwuchsarbeit kann die Gründung von Kinderfeuerwehren sein, gerade wegen der Konkurrenz zu Fußballvereinen oder Musikvereinen. Für die Feuerwehren ist es wichtig, die Kinder schon zu diesem frühen Zeitpunkt zu gewinnen und an sich zu binden." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Änderungen zum 1. Juli

Am 1. Juli tritt das Gesetz in Kraft. Es ist in enger Abstimmung mit dem Feuerwehrverband entstanden. Dieser zeigte sich zufrieden.