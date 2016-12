Feuerattacke auf Obdachlosen Verdächtige äußern sich zur Tatbeteiligung

Die sieben Verdächtigen der Feuerattacke auf einen Obdachlosen in Berlin haben laut Staatsanwaltschaft unterschiedliche Angaben zu ihrer Tatbeteiligung gemacht. Alle haben allerdings eingeräumt, in der Tatnacht im U-Bahnhof Schönleinstraße gewesen zu sein. Ihnen wird gemeinschaftlich versuchter Mord vorgeworfen.

Laut Staatsanwaltschaft haben die jungen Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zugegeben, in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag am U-Bahnhof Schönleinstraße gewesen zu sein. Das wäre für sie auch schwerlich abzustreiten gewesen, wurden sie doch von Überwachungskameras dort gefilmt. In den Vernehmungen haben die sieben Verdächtigen weiterhin allerdings unterschiedliche Angaben zu ihrer Tatbeteiligung gemacht, so die Staatsanwaltschaft.

Schnelle Reaktion brachte den Fahndungserfolg

Seit dem zweiten Weihnachtfeiertag hatte die Polizei öffentlich mit Bildern aus Überwachungskameras nach ihnen gefahndet. Darauf waren die sieben jungen Männer in einer Berliner U-Bahn komplett zu erkennen. Knapp einen Tag später stellten sich sechs von ihnen der Polizei, der siebte wurde von Zivilfahndern festgenommen. Alle sitzen momentan in Untersuchungshaft.

Anklage auf gemeinschaftlich versuchten Mord

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag sollen die Männer versucht haben, im Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der 37-Jährige blieb nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten unverletzt.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Staatsanwaltschaft über die Anklageerhebung entscheiden. Sollte sich der Vorwurf des versuchten Mordes erhärten, geht es auf jeden Fall um eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Unter Umständen kann auch eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden.

Sechs der Verdächtigen stammen nach Polizeiangaben aus Syrien, einer aus Libyen. Sie sollen zwischen 2014 und 2016 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sein. Sie waren demnach in verschiedenen Berliner Flüchtlingsunterkünften untergebracht. Als Hauptverdächtiger gilt ein 21-Jähriger Syrer.

Bessere Hilfe für Obdachlose gefordert

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen Obdachlose nun aus den U-Bahnhöfen herausholen. BVG-Chefin Sigrid Nikutta hat der "Bild"-Zeitung zufolge einen Alarmbrief an den Berliner Senat geschrieben, um eine bessere Hilfe für wohnungslose Menschen zu erwirken. Schätzungen zufolge gibt es in Berlin rund 7.000 Obdachlose. Ab der ersten kalten Novembernacht öffnen die Verkehrsbetriebe auch einige U-Bahnhöfe für Wohnungslose. Allerdings gibt es keine Toiletten, und die Bahnhöfe seien für längere Aufenthalte eigentlich ungeeignet, hieß es.

Integrationsbeauftragte für mehr Förderung

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, forderte ihrerseits als Reaktion auf die Tat in Berlin eine verstärkte Förderung junger Flüchtlinge. Gerade bei jungen Menschen sei es wichtig, "dass sie schnell spezielle Fördermaßnahmen erhalten und mit Bildungsmaßnahmen beschäftigt sind, statt rumzuhängen", sagte sie Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es müssten so viele "Anknüpfungspunkte in die Gesellschaft" wie möglich geschaffen werden.

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), André Schulz, hält vor allem Perspektivlosigkeit für einen Grund für die Straftaten junger Flüchtlinge. Viele junge Flüchtlinge hätten sich hier ein besseres Leben erhofft. Sie hätten allerdings kaum oder zu wenige Möglichkeiten, legal zu arbeiten und an der Gesellschaft teilzuhaben.