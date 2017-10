Kontakte zum IS De Maizière: Syrer in Schwerin plante "schweren Terroranschlag"

Nach Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Festnahme des 19-jährigen Syrers in Schwerin einen schweren Terroranschlag in Deutschland verhindert. Der Festgenommene soll Kontakt zum sogenannten Islamischen Staat gehabt haben.

Am frühen Dienstagmorgen hatten Spezialkräfte in Schwerin einen 19-jährigen Syrer festgenommen. Nach Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maiziére habe die Festnahme einen ´"schweren Terroranschlag“ in Deutschland verhindert.

"Nach allem was wir wissen, erfolgte der Zugriff zum richtigen Zeitpunkt: spät genug, um Beweise zu sichern und gleichzeitig früh genug, um die Gefahr zuverlässig zu bannen." Thomas de Maizière (CDU), Bundesinnenminister

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hat der Beschuldigte spätestens im Juli den Entschluss gefasst, inmitten einer größeren Menschenansammlung einen Sprengsatz zu zünden und dadurch eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen. Um sein Vorhaben umzusetzen, suchte Yamen A. in sozialen Netzwerken nach Anleitungen zum Bau von Spreng- und Zündvorrichtungen.

Vermutlich Bombe mit Fernzünder geplant

Noch im Juli bestellte Yamen A. dann Bauteile und Chemikalien über das Internet. Wahrscheinlich sollte mit den Chemikalien der hochexplosive Sprengstoff TATP (Triacetontriperoxid) hergestellt werden. Der Beschuldigte habe zudem zwei Funkgeräte, Batterien und einen Akku für ein Mobiltelefon erworben. Das spricht laut Bundesanwaltschaft für eine ferngesteuerte Zündauslösung per Funk oder per Mobiltelefon. Nach Einschätzung von Kriminaltechnikern hat Yamen A. bereits erste Versuche unternommen, einen Zündmechanismus zu bauen.

Kontakt zum IS

Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Frauke Köhler

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hatte der Yamen A. über das Internet auchKontakt zu einer Person, die sich selbst als "Soldat des Kalifats" bezeichnete. So bezeichnen sich die Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

"Wir wissen aber nicht, wer diese Person ist, und wir wissen nicht, ob er den Festgenommenen in seinen Plänen bestärkt hat." Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft

Deshalb werde gegen den Syrer zunächst nicht wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt, sondern wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte Köhler.

Wohnung in einer tristen Plattenbausiedlung

Plattenbau in Neu-Zippendorf

Yamen A. wurde im Schweriner Stadtteil Neu-Zippendorf festgenommen. Dort hatte er eine Wohnung in einer heruntergekommenen Plattenbausiedlung. Die Ermittler schlugen heute nach mehrmonatiger Observation mit mehr als 100 Einsatzkräften zu. Spätestens am Mittwoch soll der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt werden, so die Bundesanwaltschaft.