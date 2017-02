Dicke Luft in Bayern Nürnbergs staubiges Problem

Die Schadstoff-Emission in der Luft lag im Januar in Bayern besonders hoch. An mehreren Stationen wurde der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft an mehr als zehn Tagen im Januar überschritten.

Gleich an 16 Tagen wurde ein erhöhter Grenzwert an der Messstation an der Nürnberger Von-der-Tann-Straße gemessen. Das ist der Negativrekord in Bayern. Damit liegt die Frankenmetropole leider ganz vorne bei der Feinstaubbelastung. Am Münchner Stachus und am Würzburger Stadtring Süd gab es 13 Überschreitungen, in Passau, Stelzhamerstraße lag der Messwert an zwölf Tagen über dem Grenzwert. In München (Landshuter Allee), Augsburg (Karlstraße) und Landshut (Podewilsstraße) wurden elf Tagesüberschreitungen registriert.

Wo liegt der Grenzwert?

Seit 2005 gelten für Feinstaub Grenzwerte in Europa. Schaut man auf diese Belastung, so ist festzustellen, dass sich seit 1990 die Werte bessern. Vor allem aufgrund des Verkehrs wird in Städten und Ballungsräumen jedoch der oberste Wert immer noch oft überschritten. Nürnberg mit der Messstation "Von-der-Tann-Straße" hat die Grenze für Feinstaub in diesem Jahr 16 mal überschritten. Das ist kritisch, denn pro Jahr sind nur 35 Überschreitungen erlaubt, das heißt konkret: 35 mal im Jahr darf der Feinstaub-Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft übertroffen werden.

Überschreitung der Grenzwerte für Stickoxide

In München wurden am Neujahrstag nach der Böllerei zu Silvester sogar Tagesmittelwerte von mehr als 500 Mikrogramm registriert. An der Landshuter Allee lag die Feinstaubbelastung am 1. Januar laut Landesamt für Umwelt bei 564 Mikrogramm, am Münchner Stachus waren es 504 Mikrogramm.

"Seit Jahrzehnten gefährdet Stickstoffdioxid unsere Gesundheit. Schuld sind in den Städten vor allem alte Diesel-Autos. Es kann aus Sicht des Gesundheitsschutzes nicht akzeptiert werden, dass die Kommunen keine Handhabe haben, um beispielsweise Dieselautos mit hohem Ausstoß aus den belasteten Innenstädten auszuschließen. Deutschland ist auch gegenüber der EU verpflichtet, für saubere Luft in den Städten zu sorgen." Maria Krautzberger, Präsidentin des UBA, Umweltbundesamtes

Der Blick auf 2016

Landesamt für Umwelt, LfU Das LfU überwacht an über 50 Messstationen die Luftqualität in Bayern. Erfasst werden unter anderem die Konzentrationen der Luftschadstoffe Feinstaub, Ozon und Stickstoffoxide.

München war im vergangenem Jahr nach ersten Auswertungen trauriger Spitzenreiter. Der Grenzwert für Stickoxide liegt bei 40 µg/m³ im Jahresdurchschnitt. An der Landshuter Allee in München lag er 2016 bei 80 µg/m³, gefolgt von München/Stachus (56 µg/m³), den bekannten Messstellen in Nürnberg (Von-der-Tann-Straße: 46 µg/m³) und Augsburg (Karlstraße: 46 µg/m³) Würzburg/Stadtring Süd und Regensburg/Rathaus (jeweils 42 µg/m³). Erstaunlich dagegen, dass an der Messstelle Obaudorf/Inntal-Autobahn ein Wert von 40 µg/m³ gemessen wurde.

Der Blick auf den heutigen Tag

Luftmessstation München

Bei der Stickstoffdioxid-Messung liegt beispielsweise München, Landshuter Allee, bei 72 µg/m³ und damit im Bereich "befriedigend", gefolgt wieder von der Nürnberger Messstelle Von-der-Tann-Straße und Regensburg/Rathaus, die eine Belastung von 65 µg/m³ in der Stunde messen. Es folgt noch Augsburg/Karlstraße bei 56 µg/m³. Schaut man auf die Emission von Feinstaub mit einer Partikelgröße PM10 (aerodynamischer Durchmesser der Partikel beträgt weniger als 10 µm), dann weist Passau/Stelzhamerstraße in den letzten 24 Stunden einen schlechten Wert von 55 µg/m³ auf. "Ausreichend" von der Lüftgüte ist in dieser Kategorie noch Burghausen/Marktler Straße mit 38 µg/m³.

Was ist überhaupt Feinstaub?

Innenstadtverkehr treibt Luftbelastung in die Höhe

Staub, dass kennt jeder von uns, besteht aus kleinen Teilchen, die in der Luft herumschwirren. Nach ihrer Größe werden Staubpartikel in verschiedenen Klassen eingeteilt. Feinstaub ist demnach bezeichnet mit PM10 (kugelförmiger Partikel mit der Dichte 1 g/cm3). Die meisten Emissionen stammten vom Kfz-Verkehr oder durch Gebäudeheizungen, aber vor allem auch durch Abrieb von Kupplungen, Bremsbelägen und Reifen. Trotzallem zog das Umweltbundesamt für 2016 eine relativ positive Bilanz:

"2016 ist das Jahr mit den niedrigsten Belastungen seit 2000. Auch die Ozonkonzentrationen waren im Vergleich zu den letzten 20 Jahren eher niedrig. Für Ozon und Feinstaub werden aber weiter die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Werte deutlich überschritten; diese sind wesentlich strenger als die geltenden EU-Grenzwerte." Umweltbundesamt, 31.01.2017

Europäischer Grenzwert für Feinstaub und der von der WHO empfohlene unterscheiden sich. Bei uns liegt die Grenze der Stickoxid-Belastung bei 40 µg/m³ im Jahresdurchschnitt. Die Weltgesundheitsorganisation empfielt gerade mal die Hälfte der Belastung als Obergrenze. Der von der WHO empfohlene Wert von 20 µg/m³ im Jahresmittel wurde an fast einem Viertel aller 400 Messstationen in Deutschland überschritten.

Luftverschmutzung macht krank

Nach Schätzung des Umweltbundesamtes sind Feinstaub und Stickoxide für weit mehr als 50.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Er dringt in Bronchien und Lungenbläschen vor. Die ultrafeinen Partikel schaffen es sogar in den Blutkreislauf. Die Folgen reichen von Atemwegsentzündungen über Thrombosen bis hin zu Lungenkrebs. Wer etwa an verkehrsreichen Straßen einer erhöhten Feinstaubbelastung ausgesetzt ist, hat ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Bei Kindern kann Feinstaub zu Mittelohrentzündungen führen, eventuell auch Allergien auslösen.