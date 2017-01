Das Wetter und der Feinstaub Dicke Luft im Freistaat

Die Feinstaubwerte in ganz Bayern sind derzeit aufgrund der Wetterlage sehr hoch. Die bayerischen Behörden sehen aber bislang keinen Grund zu reagieren. Entspannung gibt es wohl erst am Wochenende.

Die Messwerte für Feinstaub sind in diesen Tagen bis zu dreimal so hoch wie der geltende Grenzwert, der bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt. Am höchsten war der Wert gestern Abend in Passau (163), gefolgt von Regensburg (130), Nürnberg (130), München (125), Augsburg (129) und Ingolstadt (123).

Messwerte vom 24. Januar 2017:

Behörden bleiben gelassen

Dennoch gebe es jetzt keinen Grund, sofort reagieren zu müssen, erklärte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt in Augsburg dem Bayerischen Rundfunk. Der Grenzwert für Feinstaub dürfe ja an 35 Tagen im Jahr überschritten werden; man werde die Lage weiter beobachten. Ähnlich die Reaktion eines Sprechers des Münchner Umweltreferats: Er erklärte, München habe das Feinstaubproblem seit 2012 im Griff. Dass die Belastung derzeit so hoch sei, liege ja nicht daran, dass die Emissionen stark angestiegen sind, sondern an der Wetterlage - der sogenannten Inversionswetterlage: Unten ist es kalt – oben drüber liegt die leichtere, warme Luft wie ein Deckel – und so gibt es keinen Austausch.

"Luftkurort" Berggipfel

Oben Sonne, unten Brühe: Ein Blick vom Zugspitzgipfel am 25.01.2017. Am Horizont ist der Smog gut zu erkennen (zum Vergrößern klicken).

Noch bis zum Wochenende soll diese Wetterlage laut aktueller Prognosen so bleiben. Erst wenn wieder Wind aufkommt und Schnee oder Regen fällt, der den Feinstaub aus der Luft wäscht, ist wieder mit einer Besserung zu rechnen. Auf den Berggipfeln ist die Luft am besten. Zum Vergleich: In Bad Hindelang im Allgäu sind es derzeit nur drei Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter. Nirgends in Bayern ist die Luft allerdings so sauber wie in fast 3.000 Metern Höhe auf der Zugspitze.

Ursache: Verkehr, Öfen und Industrie

Schuld an den hohen Feinstaubwerten ist vor allem der Verkehr in den Städten, aber auch die Emissionen der Industrie oder der alte Kachelofen daheim. Ist der älter als 33 Jahre, muss er bis Ende des Jahres ohnehin ausgetauscht oder umgerüstet werden. Bei modernen Öfen ist der Ausstoß um 85 Prozent geringer.

Feinstaub ist für den Menschen gesundheitsschädlich, er kann zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, auch zu Lungenkrebs. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO verkürzt die durchschnittlich bei uns in Deutschland vorherrschende Feinstaub-Belastung unser Leben um über zehn Monate.