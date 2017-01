Skisport contra Naturschutz Wenn es Nacht wird am Hirschberg

Der Tag geht - und der Tourengeher kommt: Seit Jahren gibt es jeden Donnerstagabend am Hirschberg Nacht-Skitouren. Nun kann man dazu einfach in München in den Bus steigen. Schon länger und noch immer sorgt dieses Angebot im Tegernseer Tal allerdings für Diskussionen. Denn Naturschützer bangen um die sensiblen Wildtierbestände.

Von: Georg Bayerle