Sondierungsgespräche FDP und Grüne: Der Weg nach Jamaika wird ein weiter sein

Man sei auf dem Weg nach Jamaika wieder ein Stückchen weitergekommen, sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer nach den ersten Sondierungsgesprächen mit den Grünen.

"Aus unserer Sicht war das Gespräch geprägt von Konzentration und gegenseitigem Respekt. Es hatte eine größere programmatische Lebendigkeit, was aber auch in einem sehr guten Zuhören und Sich-einlassen auf die Positionen des anderen mündete." Nicola Beer, FDP-Generalsekretärin

Gleichwohl sei deutlich geworden, dass der Weg noch lang sei, so Beer.

"Respektvoll und aufgeräumt"

Ganz ähnlich äußerte sich Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner: Die Atmosphäre sei respektvoll und aufgeräumt gewesen.

"Beiden Parteien ist klar: Sondierungen sind ein langer Weg. Beiden Parteien ist aber auch klar: Wenn es zu einer Regierung kommen würde dann haben wir auch ein gemeinsames Interesse: Dass wir nicht einfach den ausgetretenen Pfaden der Union folgen wollen." Michael Kellner, Grünen-Geschäftsführer

Man habe tiefgründig gesprochen, in Einigkeit und Differenz, so Kellner.

Das war vor den Gesprächen nicht ganz zu erwarten gewesen; im Wahlkampf zumindest überwogen die Differenzen zwischen FDP und Grünen deutlich. Daran erinnerte auch der FDP-Vize-Vorsitzende Wolfgang Kubicki vor Beginn der heutigen Sondierungsrunde.

"Die Gesprächspartner, die ich heute hier treffe kenne ich ja bislang nur aus Wahlkämpfen. Gerade zwischen uns und den Grünen war es ja nicht besonders herzlich (...) Aber wenn wir uns alle in die Schützengräben zurückziehen, kommen wir nicht zueinander." Wolfgang Kubicki, FDP-Vize-Vorsitzender

Wo es Gemeinsamkeiten gibt - und wo nicht

Und so sollte das Kennenlernen und Sich-beschnuppern heute im Vordergrund stehen. Grünen-Chef Cem Özdemir sah das vor dem Treffen auch so, wollte aber auch thematisch rasch zur Sache kommen, wie er sagte. Und machte gleich deutlich, bei welchen Themen er Gemeinsamkeiten mit der FDP sieht – und bei welchen nicht:

"Da gibt es ein paar Themen, da kommen wir, glaube ich, gut zusammen: Wenn Sie an das Thema Digitalisierung denken, wenn Sie an das Thema Bürgerrechte denken…Und dann gibt’s andere Themen, Energiepolitik beispielsweise oder Europa, da wird’s dann sicher schwieriger werden." Cem Özdemir, Grünen-Vorsitzender

Die Grünen wollen in der Energiepolitik möglichst schnell die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke abschalten; von 2030 an soll Strom nur noch aus Erneuerbaren Energien kommen. Auch wollen die Grünen raus aus dem Verbrennungsmotor. Beides ist mit der FDP nur schwer zu verwirklichen: Die Liberalen wollen die EEG-Umlage abschaffen und den Weg zum Erreichen der Klimaschutzziele ohne Verbote beschreiten; der Markt solle das regeln, so das Credo der FDP.

Beim Thema Europa fordern die Grünen mehr europäische Solidarität - dafür müsse Deutschland auch bereit sein, mehr zu zahlen. Die FDP dagegen lehnt etwa einen europäischen Finanzausgleich über ein Eurozonen-Budget und andere Mechanismen strikt ab.

Raus durch den Seitenausgang

Inwieweit all das bei den ersten Gesprächen schon besprochen wurde, das wollte hinterher niemand verraten. Nach den dreistündigen Beratungen verließen die meisten Sondierungsteilnehmer die Parlamentarische Gesellschaft durch den Seiteneingang; Nicola Beer von der FDP und Michael Kellner von den Grünen ließen nach ihren kurzen Statements keine Fragen zu.

Gesprächsmöglichkeiten wird es aber noch einige geben: Die nächsten Sondierungs-Termine sollen schon bis Anfang November vereinbart worden sein – und auch die werden nicht die letzten sein.