FDP-Start ins Wahljahr Lindner schwört die Liberalen ein

Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen ist die FDP in Stuttgart in das Wahljahr 2017 gestartet. Parteichef Christian Lindner sprach vom "wichtigsten Jahr in der Geschichte der Liberalen". Wie die FDP Wähler zurückgewinnen will. Eindrücke von Charlie Grüneberg

Ein Update für Deutschland hatte Christian Lindner im vergangenen Jahr gefordert, diesmal heißt das Motto im Stuttgarter Staatstheater „Bereit für 2017“. Die FDP, so Lindner, ist bereit wieder die Rolle in der Bundespolitik zu übernehmen, die seiner Meinung nach seit über drei Jahren verwaist ist:

"Aber nach über drei Jahren ohne FDP im Deutschen Bundestag ist eines klar: Deutschland hat nur eine liberale Partei und das sind die Freien Demokraten. Diese Partei oder keine liberale Partei." FDP-Parteichef Lindner

Lindner hatte eine Mut- und eine Wut-Rede angekündigt. Im Wut-Bereich setzte er an zu einem Rundumschlag: Gegen die Bundeskanzlerin und ihre Flüchtlingspolitik: Es sei nicht liberal, Regeln aufzuheben und die Kontrolle abzugeben. "Liberal ist ein Einwanderungsgesetz, das Zuwanderung steuert und kontrolliert. Rechtstaatlichkeit, das ist liberal.“

Oder gegen die Politik der großen Koalition, die beispielsweise mit der geplanten staatlichen Autobahngesellschaft zwar durchaus gute Ideen habe, aber keine Durchsetzungskraft:

"Es hat 72-Stunden gedauert, da war diese gute Idee in Deutschland bereits klein und kaputt gemacht. Wenn wir weiter vorankommen wollen, dann müssen wir aushalten können, gute Ideen auch einmal zu diskutieren. Dafür muss man kämpfen, dafür muss man Menschen überzeugen." FDP-Parteichef Lindner

Dazu aber, so Lindner, seien weder Union und SPD, noch Grüne und Linke in der Lage - und schon gar nicht die lediglich mit Angst argumentierende und rückwärtsgewandte AfD.

"Globalisierung, Digitalisierung, demographischer Wandel – Deutschland hat keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben große Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Und wenn die anderen nichts bewegen, dann müssen eben die Freien Demokraten wieder der Fortschrittsbeschleuniger der deutschen Politik sein." FDP-Parteichef Lindner

Die FDP wolle ein mutiges Deutschland, so Lindner, und eines, dass sich stärker um die Mitte der Gesellschaft kümmere. Die anderen Parteien, so der FDP-Chef, blickten lediglich auf die Ränder, auf Flüchtlinge und Superreiche: "Ich verrate Ihnen was: Zwischen Flüchtlingen und Superreichen, da gibt es noch Millionen, dutzende von Millionen Menschen. Die sind nicht bedürftig, sondern die sind sogar bereit zur Solidarität mit Schwächeren. Und die haben auch keinen Neid gegenüber denjenigen, die es schon geschafft haben, die es im Leben zu etwas gebracht haben. Aber die fragen sich: Wo bleibe eigentlich ich mit meinen Sorgen?"

Punkten will Lindner bei diesen Menschen mit liberalen Kernthemen wie Digitalisierung und Bildung. Aber Lindner weiß auch, dass im kommenden Bundestagswahlkampf vor allem die innere Sicherheit und die Angst der Bürger vor Terroranschlägen die großen Themen sein werden. Die FDP stehe hier als Rechtstaatspartei in der - so Lindner - vernünftigen Mitte und damit aber auf einer besonders schwierigen Position:

"Die größte Provokation ist unser Optimismus. Die größten Provokationen sind: Die Fassung zu behalten und die Verfassung zu beachten. Aber zugleich ist nichts notwendiger als das in diesen Zeiten." FDP-Parteichef Lindner

Viele Menschen seien der Auffassung, die Welt sei verrückt geworden, schloss Lindner unter großem Applaus seine Rede. Doch die FDP werde ihnen in diesem Jahr, entgegnen: "Dann könnt ihr ja mal wieder was Vernünftiges wählen." Zumindest der Vorsitzende der FDP, das wurde deutlich in seiner Rede, ist bereit für die anstehenden Landtagswahlkämpfe und vor allem für die Bundestagswahl, bei der es für die Liberalen um Alles geht.