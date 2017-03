Kritik an Werbeplakat Der FC Bayern und seine Körbchen

Der FC Bayern will gewinnen, neu ist das nicht. Es geht um das Weiterkommen im Eurocup. Die letzte Partie haben die Münchner in Malaga 67:82 verloren. Jetzt geht’s um die Wurst. Da will man mit doppeldeutiger Werbung nachhelfen - und erntet umgehend Kritik.

Am Mittwoch steigt das entscheidende Spiel gegen Unicaja Malaga. Die Marketing-Abteilung der FC Bayern Basketballer läuft schon jetzt auf Hochtouren, auch im Internet. Doch zunehmend gibt es Fans, die über die jüngste FCBB-Werbung im Netz weniger begeistert sind.

"We like big cups – we love big games" FCB-Werbung

Am Samstag veröffentlichte der Verein auf seinen Social-Media-Kanälen das Bild einer knapp bekleideten Frau, die eine Tasse Kaffee in der Hand hält. Zu der betonten Oberweite der Frau steht der mehrdeutige Slogan: "We like big cups – we love big games". Übersetzt: "Wir mögen große Tassen/Körbchen, wir lieben große Spiele." Nicht nur im Netz, auch in der Münchner Fußgängerzone halten diese Aktion viele für reichlich billig und sexistisch. Auch deshalb, weil für ein Spiel am 8. März, dem Internationalen Frauentag, geworben wird.

Allerdings gibt es zum Plakat mit den weiblichen "Cups" auch ein männliches Pendant. Das zeigt nicht weniger zweideutig einen wohlgeformten Waschbrettbauch.

Verstoß gegen Jugendschutz?

Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien prüft die Sache. Es könnte sich um einen Verstoß gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag handeln. Die Prüfung könne noch ein paar Tage andauern, sagte heute Nachmittag auf BR-Anfrage der Pressesprecher der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien Wolfgang Flieger.

Die Bamberger sticheln zurück

Die Basketball-Konkurrenz aus Bamberg reagierte auf die Werbung der Bayern übrigens ebenfalls. Auf Twitter stellten die Brose Baskets klar, dass die Bamberger sich nur für eine Art von "Cups" begeistern, nämlich ihre Pokale. Von diesen haben sie auch noch ein paar mehr als der Rivale aus München.