Geld für Jugendkultur und Medienarbeit Rekord: Fast 30 Millionen Euro für Jugendarbeit in Bayern

Die 30 Millionen Euro für die Jugendarbeit in Bayern seien "der höchste Betrag, den es jemals in der Geschichte des Freistaats gab", so Emilia Müller. Zur Bedeutung dieser Ausgabe merkt die Ministerin an: "Es liegt in unserer Hand, junge Menschen für ein soziales Miteinander zu begeistern. Wir können mit unseren Projekten bewirken, dass sie sich für unsere Gesellschaft interessieren und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen - eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen."

Internationale Jugendarbeit soll vertieft werden

Emilia Müller

Insbesondere gehe es auch darum, die internationale Jugendarbeit zu vertiefen sowie Jugendkultur- und Jugendmedienarbeit zu fördern. Damit soll der Blick der Jugendlichen für größere Zusammenhänge in Europa geöffnet werden.

Dies sei wichtig, "damit sich jede Generation die Idee von einem gemeinschaftlichen und friedlichen Europa selbst erarbeiten und erleben kann", so die Ministerin weiter.