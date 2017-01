Berlin Fashion Week Mode aus Bayern in Berlin im Rampenlicht

Taschen, Schuhe und Kleider wohin das Auge reicht. Eine Modenschau nach der anderen. Und es scheint, als würde sich die Stadt noch mehr von ihrer besten Seite zeigen als üblich. Die Fashion Week hat begonnen. Und auch dieses Jahr sind sowohl Besucher als auch Designer aus der ganzen Welt angereist, um die neuesten Trends zu entdecken, ihr modisches Können unter Beweis zu stellen und zu präsentieren, was in Zukunft in und was out sein wird.

Unisex, Prints und knallige Farben

Wie immer ist man in Berlin der Zeit einen Schritt voraus. Denn während jetzt in den Läden nach dem perfekten Frühlingslook gesucht wird, zeigen die Designer auf der Fashion Week schon die Trends für die kommenden kalten Herbst- und Wintertage. Und eines werden die auf keinen Fall sein, nämlich grau und düster. Bunte knallige Prints und Muster sollen dann dafür sorgen, dass trotz eisiger Kälte ein Lächeln auf unseren Gesichtern bleibt. Am liebsten auf großen Oversizepullovern oder weiten Hosen im Unisex-Stil. Dazu passend dicke Jacken à la Michelin-Männchen oder lange Trenchcoats. Langweilig wird der Winter also auf keinen Fall werden.

Bayerische Öko-Fashion im Rampenlicht

Leider ist Mode jedoch nicht immer gleichzeitig schön und nachhaltig für die Umwelt. Oft bedeuten die Produktion und der Anbau große Schäden für die Natur. Da ist es nicht verwunderlich, dass inzwischen der Wandel zu nachhaltig produzierter Mode, die nicht nur gut aussieht, sondern auch der Umwelt gut tut, stetig weiter voranschreitet. Zentrum dieser Bewegung ist das grüne Messeduo Greenshowroom und Ethical Fashion Show, bei denen sich drei Tage lang alles darum dreht, die Welt mithilfe von Mode zu einem besseren Ort zu machen. Unter den vielen Designern finden sich auch drei Labels aus Bayern, die durch ihre Konzepte nicht nur aus der Menge herausstechen, sondern es sich zur Aufgabe gemacht haben der Umwelt Gutes zu tun.

Bleed aus Oberfranken setzt auf vegane, faire und ökologische Mode

Eines dieser drei Labels ist Bleed Clothing, eine Marke mit Sitz im Fichtelgebirge im oberfränkischen Helmbrechts. Der Fokus liegt auf veganer, fair und ökologisch produzierter Outdoor- und Streetstylemode. Rohstoffe für ihre Kleidung sind unter anderem Kork, Hanf, recyceltes Polyester sowie Tencel, eine patentierte Lyocell Faser, die aus Eukalyptus Pflanzen im österreichischen Lenzing hergestellt wird und als Anstoß für ein neues Kapitel in der Fasergeschichte gelten soll. Mit der Kombination von stylischen Designs und umweltfreundlichen Materialien ist es dem Team von Bleed gelungen, ökologische und nachhaltige Mode vom typischen, eher unspannenden Ökolook weiterzuentwickeln und sie in etwas Modisches und Tragbares zu verwandeln.

"Bleed kommt von Bluten. Eigentlich wird heutzutage unsere Welt ausgebeutet, sie blutet. Wir wollen mit unserem Namen zeigen, dass wir der Welt helfen wollen. Wir bluten sozusagen für sie." Michael Spitzbarth, Gründer von Bleed Clothing

Hanf im Kleiderschrank

HempAge aus Adelsdorf macht Mode aus Hanf

Hanf benebelt die Sinne. Dass er aber auch sehr gut als Rohstoff für Mode verwendet werden kann und die Pflanze weder Herbizide und Pestizide benötigt, wissen nicht viele. Für eine bessere Aufklärung im Sinne der Pflanze setzt sich das Label HempAge aus dem mittelfränkischen Adelsdorf ein. Seit 1996 produziert das Unternehmen ausschließlich Kleidung aus Hanf, das es in China anbauen und weiterverarbeiten lässt. Dabei steht besonders das Wohl der Kleinbauern im Mittelpunkt, weshalb das Unternehmen auf die weit verbreitete GOTS-Zertifizierung für biologische Ware (denn dafür müssten die Bauern etwas zahlen) sowie auf jegliche Form der Werbung verzichtet. Gut aussehende und fair produzierte Kleidung aus Hanf ist das Ziel der bayerischen Marke.

"Vor allem in Europa und den USA herrscht eine schlechte Meinung von Hanf. Aber die Leute müssen sehen, dass es funktioniert, denn auf lange Sicht wird kein Weg an Hanf vorbeiführen. Ich habe die starke Überzeugung, dass Hanf einen großen Beitrag im Kampf gegen die Probleme der Welt leisten kann." Robert Hertel, Gründer von HempAge

Argentinien in Bayern

Und zuletzt - wer möchte nicht schon gerne ein Stück südamerikanisches Flair in seinem Kleiderschrank hängen haben? Für diesen Wunsch ist Karin Fraidenraij aus München genau die Richtige, die ihre gesamte Kreativität und Heimatliebe in ihren Kollektionen, hergestellt aus Lama- und Alpakawolle, steckt. Angefertigt werden die Stücke in Südamerika, vorwiegend Peru und Bolivien. Ein essentieller Punkt für die Designerin, denn so kann sie zwei Welten – Deutschland und Argentinien – miteinander verbinden. Produziert wird ihre Mode hauptsächlich von Kleinbauern, die noch vieles mit der Hand nähen, was jedes Stück einzigartig macht und gleichzeitig die Lebensgrundlage der Bauern bedeutet.

"Ich finde es gut, wenn man nicht nur Rohstoffe aus einem Land bezieht und sie dann woanders weiterverarbeitet, sondern in diesen Ländern die Menschen unterstützt. Ich finde, dass Mode, die gut aussieht und mit der man Gutes tun kann, die perfekte Kombination darstellt." Karin Fraidenraij, Gründerin von Karin Fraidenraij

Mit ihrem modischen Können und ihrem Engagement für die Umwelt stellen diese drei Labels unter Beweis, dass Mode nicht entweder nur modisch oder nur ökologisch nachhaltig sein kann. Ein Trend, der wohl die kommenden Jahre immer beliebter werden wird, besonders dann, wenn es wieder heißt: es ist Fashion Week.