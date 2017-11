Sonderregelung beim Ladenschluss Einkaufen an Heiligabend?

Wer seine Weihnachtsgeschenke gern noch kurzfristig an Heiligabend besorgt, wird in diesem Jahr ein Problem bekommen. Denn diesmal fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag. Die meisten Geschäfte bleiben deshalb - abgesehen von ein paar Ausnahmen - geschlossen.

Diese Ausnahmen definiert der Paragraph 15 des Ladenschlussgesetzes: Er besagt, dass Geschäfte, die überwiegend Lebensmittel verkaufen, an diesem Tag bis zu drei Stunden und bis längstens 14 Uhr ihre Türen öffnen können. Auch Verkäufer von Weihnachsbäumen profitieren von der Regel und dürfen ihre letzten Exemplare noch verkaufen. Außerdem dürfen Läden öffnen, die generell an Sonntagen geöffnet haben wie Bäcker, Blumen- und Zeitungsläden.

"§15 Sonntagsverkauf am 24. Dezember



Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt,



1. Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen,

2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten,

3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumenwährend



höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein." Gesetz über den Ladenschluß

Verständnis im Netz

Jeder Ladenbetreiber kann also selbst entscheiden, ob er die Angestellten an Heiligabend ins Geschäft schickt oder nicht. Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd haben bereits angekündigt, ihre Filialen in diesem Jahr nicht zu öffnen. Die Kunden könnten stattdessen eine volle Woche, von Montag bis Samstag, ihren Einkauf erledigen, teilte das Unternehmen mit. "Am Heiligabend denken wir hier vor allem an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einer langen, intensiven Woche in Ruhe das Weihnachtsfest begehen sollen."

Die Entscheidung kam im Internet gut an: Auf Twitter reagierte ein Nutzer mit den Worten: "Sonntag bleibt Sonntag, auch wenn Weihnachten ist. Warum also sollten Geschäfte geöffnet haben?" Und auch auf Facebook mag kaum einer die Sonderregelung so recht verstehen: "Ich finde es echt dekadent, aus Heiligabend einen verkaufsoffenen Sonntag zu machen!" Auch die Rewe- und Penny-Märkte werden am 24. Dezember geschlossen bleiben. Die selbstständigen Rewe-Kaufleute können allerdings selbst entscheiden, ob sie ihre Filialen öffnen. Die Supermärkte Real und Lidl haben bisher noch keine Entscheidung getroffen, wie sie auf Anfrage mitteilten.

Bayern besonders strikt

Wann Geschäfte konkret öffnen dürfen und wann nicht, regelt jedes Bundesland selbst. Da Bayern beim Ladenschluss besonders strikt ist, geht ein Sprecher von Verdi Bayern nicht davon aus, dass einzelne Filialen an Heiligabend öffnen werden. Die Gewerkschaft lehnt eine Ladenöffnung an Sonntagen prinzipiell ab. Die Beschäftigten sollten Heiligabend mit der Familie verbringen und nicht in der Arbeit, sagte der Sprecher.

Auch die Katholische Kirche spricht sich klar gegen eine Ladenöffnung an Heiligabend aus und teilte mit: "Um die letzten Einkäufe zu erledigen, steht uns die gesamte Woche und der Samstag zuvor zur Verfügung. Den Heiligabend in der Ruhe des Sonntags zu beginnen, wird für viele die positive Erfahrung von Entschleunigung vor einem solchen Feiertag mit sich bringen.“ Das Erzbistum München und Freising betonte wiederum, dass nicht alle Spielräume, die der Gesetzgeber lässt, auch ausgeschöpft werden müssten.