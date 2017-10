Bayernpartei auf Twitter Wenn Dich ein gelöschter Tweet verfolgt...

Die Bayernpartei kämpft für ein unabhängiges Bayern, in dem die Vormundschaft durch Berlin beseitigt werden soll. So steht es im Grundsatzprogramm der Partei, die 1946 gegründet wurde und bei der Bundestagswahl im September 0,1 Prozent der Stimmen bekam. In den Sozialen Netzwerken setzt sich die Partei für die separatistischen Bestrebungen Kataloniens in Spanien und für ein unabhängiges Kurdistan ein. Sie proklamiert die Freiheit für Bayern und findet, dass das Bundesland viel zu schön für Deutschland sei.

Seit dem Tag nach der Bundestagswahl wird auf Twitter ein Post verbreitet, der dann auch der Bayernpartei zu heiß schien. Der Inhalt: Ein Bild vom Reichstagsbrand 1933 und der Text "Geschichte wiederholt sich? Ohne uns Bayern!", markiert mit den Hashtags #FickDichBerlin und #FickDichDeutschland. Handelt es sich um eine Manipulation, um die Partei zu diskreditieren? Oder stammt der Post tatsächlich von der Partei, die ihn später wieder entfernte?

"Sorry, diese Seite existiert nicht"

Derzeit weiterverbreitet wird nämlich nicht der ursprüngliche Post, sondern ein Screenshot davon. Eine Twittersuche nach dem Hashtag #FickDichBerlin liefert aber erste Indizien dafür, dass er tatsächlich vom Account der Bayernpartei veröffentlicht und dann gelöscht wurde. Mehrere Accounts verweisen auf einen Inhalt, zu dem es auf der Plattform nur noch heißt: "Dieser Tweet ist nicht verfügbar". Wer trotzdem auf den Link klickt, landet auf einer Seite mit folgender URL: www.twitter.com/Bayernpartei/status/912331401181241344. Es handelt sich also um eine Veröffentlichung des Accounts der Bayernpartei, nur der Inhalt ist nicht mehr sichtbar. Stattdessen wird der Nutzer darüber informiert, dass die Seite nicht existiert.

Im Cache werden Daten zwischengespeichert

Abhilfe schafft eine Google-Suche: Gibt man dort die Begriffe Bayernpartei und FickDichBerlin ein, führen die Treffer zwar erneut ins Leere. Der kleine grünen Pfeil neben den Suchergebnissen leitet einen aber direkt zum Google Cache, einem Zwischenspeicher für Abbilder einer Webseite. Der Speicher wird von Google regelmäßig aktualisiert - bei tagesaktuellen Nachrichtenseiten in der Regel häufiger, als bei Seiten, die selten verändert werden. Doch der Post der Bayernpartei ist noch sichtbar. Um Server-Ressourcen zu sparen, wird in der ausgespielten Ansicht ausschließlich Text und keine Bilder ausgespielt. Es gibt mittlerweile aber auch eine neue Version, in der Bilder, CSS-Styles und Quellcode angezeigt werden.

Archive für gelöschte Tweets und Webseiten

Eine weitere Möglichkeit, um gelöschte Posts wiederzufinden, bietet Politwoops. Um für mehr Transparenz im Netz zu sorgen, hat sich die Plattform auf gelöschte Tweets von Politikern aus verschiedenen Ländern spezialisiert und sammelt sie - auch für Deutschland. Für Inhalte, die nicht ganz so schnellebig wie Posts in Sozialen Netzwerken sind, bietet das Internet Archive unter Archive.org eine Sammlung ganzer Webseiten an. Das gemeinnützige Projekt aus San Francisco hält außerdem Texte, Bücher, Video- und Audiodateien, Software und Bilder. Den Post der Bayernpartei berücksichtigen die beiden genannten Anbieter allerdings nicht.

Negative Reaktionen von Parteianhängern

Auf den gelöschten Tweet angesprochen, bestätigte die Bayernpartei, dass sie den Post wegen der negativen Reaktionen von Parteianhängern gelöscht hatte. Er war eigentlich, so der Sprecher, als Protest gegen den Einzug der AfD in den Bundestag und die Polarisierung im Land gemeint.