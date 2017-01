Faktencheck Was bringt das Sicherheitspaket?

Die Fußfessel

Bisher können Gerichte nur bei schweren Gewalt- und Sexualdelikten eine elektronische Fußfessel anordnen. Geplant ist, dass das auch für verurteilte Terroristen im Anschluss an die Haftverbüßung möglich sein soll. Der entsprechende Gesetzentwurf liegt bereits vor, könnte also bald im Kabinett beschlossen und dann von Bundestag und Bundesrat beraten werden. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere und Bundesjustizminister Heiko Maas gehen jetzt noch weiter, sie wollen die Fußfessel auch so genannten Gefährdern anlegen lassen. Das wäre dann eine vorbeugende Maßnahme, weil nicht alle Gefährder schon eine Straftat begangen haben. De Maiziere und Maas argumentieren, das sei keine Strafe, sondern diene der Gefahrenabwehr und sei deshalb verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die dafür nötige neue Regelung im BKA-Gesetz würde allerdings kaum greifen, weil die meisten Gefährder nach Länderrecht überwacht werden. De Maiziere hat deshalb die Bundesländer aufgefordert, ihre Polizeigesetze anzupassen. Umstritten ist auch der Nutzen einer Fußfessel. Durch sie ist man zwar stets über den Aufenthaltsort eines Gefährders im Bild, weiß aber noch lange nicht, was in seinem Kopf vorgeht.

Mehr Gefährder in Abschiebehaft

Die beiden Bundesminister wollen einen "neuen Haftgrund“ schaffen, nämlich "für diejenigen, von denen eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit oder eine Terrorgefahr ausgeht“. Außerdem wollen sie eine Hürde aus dem Weg räumen: Bisher darf Haft nur dann verhängt werden, wenn die Abschiebung voraussichtlich innerhalb von drei Monaten stattfindet. Was würden diese zwei Ideen bringen? Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes erlaubt schon jetzt, gefährliche Ausländer abzuschieben, sogar ohne Androhung. Darum ist der Mehrwert des Vorschlags "neuer Haftgrund" bisher nicht ersichtlich. Dagegen kann der Wegfall der Drei-Monats-Grenze durchaus helfen, Gefährder leichter loszuwerden. In Bayern kämen rein theoretisch 20 Leute dafür infrage. Es gibt zwar insgesamt 40 islamistische Gefährder im Freistaat. Aber jeder zweite hat einen deutschen Pass, kann also nicht abgeschoben werden.

Strengere Residenzpflicht

Das Prinzip der "strengeren Residenzpflicht“ gibt es bereits seit gut einem Jahr – für die Gruppe von Asylbewerbern, die das so genannte "beschleunigte Verfahren“ durchlaufen, weil sie aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen oder weil sie sich im Asylverfahren nicht kooperativ gezeigt haben. Der im März vergangenen Jahres in Kraft getretene Asylpaket II sieht für diesen Personenkreis sprichwörtlich vor, die Bewegungsfreiheit regional eng einzugrenzen. Die Minister Maas und de Maiziere wollen diese Regelung verschärfen und dafür sorgen, dass Sanktionen bei Verstößen schneller greifen. "Denjenigen, die über ihre Identität täuschen, soll es im Asylverfahren deutlich schlechter gehen, als jetzt“, so der Bundesinnenminister. Den entsprechenden Gesetzentwurf will sein Ressort noch in diesem Monat vorlegen, danach werden Union und SPD im parlamentarischen Verfahren über die Details ringen. Am Ende könnte ein Ergebnis die Einrichtung weiterer so genannter "Rückführungszentren“ sein. In Bayern gibt es sie bisher in Bamberg und in Manching.

Mehr Druck auf Herkunftsländer

Staaten die Entwicklungshilfe zu kürzen oder ganz zu streichen, wenn sie abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen – das ist ein nicht ganz neuer Vorschlag, dem sich immer mehr Politiker von Union und SPD anschließen. Sie wollen dadurch den Druck auf Länder wie Tunesien erhöhen, die die Rückführung geflüchteter Staatsbürger erschweren. Im vergangenen Jahr hat Deutschland Tunesien 290 Millionen Euro an Entwicklungsgeldern überwiesen, unter anderem, um Jobs für junge Menschen schaffen. Das deutsche Geld soll dazu beitragen, die soziale Lage in Tunesien zu verbessern. Davon ausgehend, dass das funktioniert, argumentiert Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU: Streichen wir die Entwicklungshilfe, schaffen wir neue Fluchtursachen. Entwicklungshilfe als Druckmittel einzusetzen, ist übrigens im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen.