Anhörung im Sportausschuss Experten fordern mehr Schwimmbäder im Freistaat

Die Zahl ist alarmierend: Nicht einmal die Hälfte aller Grundschulkinder kann sicher schwimmen. Gründe dafür gibt es viele. Das haben die Experten im Sportausschuss des Landtags deutlich gemacht.

Das Nichtschwimmer-Problem liegt unter anderem daran, dass heutzutage immer mehr Kinder Entwicklungsstörungen haben, erklärt Georg Leipold vom Berufsverband der Kinderärzte. "Je nachdem in welche Stadtteile man schaut, haben wir 15 bis 20 Prozent der Kinder, die - salopp gesagt - das Spielen beim Ergotherapeuten lernen, das Reden beim Logopäden und das Radfahren beim Krankengymnasten", so Leipold.

Zu wenige Schwimmbäder

Sie tun sich schon allein körperlich schwer, schwimmen zu lernen, erklärt der Mediziner. Das betrifft vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien und Kinder mit Migrationshintergrund. Sie sind auch besonders oft Nichtschwimmer. Das Hauptproblem sehen die Experten aber in einem anderen Punkt: Es gibt zu wenig Schwimmbäder in Bayern.

Patrick Sinzinger von der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) bringt die Forderung auf den Punkt: "Wir brauchen mehr Schwimmbadfläche, wir brauchen mehr Schwimmbäder", sagt Sinzinger. "Wir können uns monatelang über neue Projekte unterhalten, wir können neue wunderbare Ansätze liefern - es bringt uns nichts, wenn wir in kein Schwimmbad kommen."

Lange Wartezeiten

Vor kurzem wollte Sinzinger einen Schwimmkurs für Fünf- bis Sechsjährige in einem Hallenbad anmelden. Der Versuch scheiterte: "Angeboten wurden mir die Schwimmzeiten - wohlgemerkt für Fünf- bis Sechsjährige - Dienstagabend von 21.00 bis 22.00 Uhr."

Nicht ungewöhnlich, sagen die Experten im Sportausschuss. Die Bäder sind voll. Die Wartezeiten für Schwimmkurse lang. Sie fordern vom Freistaat und den Kommunen mehr Geld für den Bau und die Sanierung von Schwimmbädern.

Forderung: Jeder Grundschüler sollte "Bronze" haben

Jedes Kind müsse innerhalb von 20 Minuten ein Schwimmbad erreichen können - egal ob es in der Stadt oder auf dem Land wohnt, fordert Ingo Roeske von der Wasserwacht Bayern. Denn schwimmen lerne nur, wer regelmäßig übt. Das Seepferdchen sagt dabei noch nichts über die Schwimmfähigkeit aus, meint der Wasserwachtler. Roeske schlägt vor "dass jeder Schüler die Grundschule mit einem deutschen Jugendschwimmabzeichen in Bronze verlässt - dann hätten wir auf jeden Fall schon mal ein messbares Kriterium."

Das würde unter anderem bedeuten: 200 Meter am Stück schwimmen zu können. Eine Idee wäre auch die Schwimmfähigkeit ins Zeugnis zu schreiben - als Anreiz für Kinder und Eltern. Denn auch da sind sich alle Experten einig: Dem Schwimmunterricht in der Schule kommt eine besondere Bedeutung zu.

Sportlehrerverband: Schwimmen gehört zur bayerischen Kultur

Barbara Roth vom Sportlehrerverband Bayern findet, dass Schwimmen eine Grundfertigkeit wie lesen, rechnen und schreiben ist und zur bayerischen Kultur gehört. "Wir haben eine veränderte Gesellschaft", so Roth. "Alle an unsere so geschätzte bayerische Kultur heranzuführen - dazu gehört auch, dass alle in der Schule schwimmen lernen, denn nur in der Schule erreichen wir alle."

Allerdings gibt es beim Schwimmunterricht in der Schule Defizite, klagen die Experten der DLRG und der Wasserwacht bei der Anhörung im Sportausschuss des Landtags. Es mangelt ihrer Meinung nach nicht nur an nahegelegenen Schwimmbädern, sondern auch an Lehrern, die Schwimmunterricht geben dürfen.

Mistol (Grüne): "Da muss mehr Geld ins System"

Klar ist: Das Thema Schwimmfähigkeit wird den Landtag noch weiter beschäftigen. Dafür werden nicht zuletzt die Grünen sorgen, die die Anhörung initiiert haben. "Bayern wächst und wir brauchen zusätzliche Schwimmflächen", erklärte der Grüne Jürgen Mistol. Er sieht "dringenden Handlungsbedarf" und fordert, "dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, entsprechende Hallenbäder-Sanierungen und -Neubauten durchzuführen. Da muss ein Stück weit mehr Geld ins System - und zwar ordentlich."

Da bremst Florian Herrmann, Ausschussvorsitzender und CSU-Abgeordneter: Er verweist auf eine schon bestehende Arbeitsgruppe, die herausfinden soll, wie man die Förderung für Bäder noch verbessern kann. Auch er weiß aber: Es gibt für den Freistaat noch einiges zu tun. "Der Staat setzt wie immer die Rahmenbedingungen", erklärte Herrmann. Der CSU-Politiker nahm aber auch die Familien in die Pflicht: "Es muss natürlich schon der Antrieb aus den Familien kommen. Die Eltern müssen verstehen, dass es wichtig ist, dass die Kinder schwimmen lernen. Dann darf es aber nicht daran scheitern, dass es nicht ausreichend Schwimmbäder gibt."